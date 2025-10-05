Chấm điểm MU sau trận thắng Sunderland

|
Senne Lammens - 7/10: Màn ra mắt ấn tượng của tân binh người Bỉ với 3 pha cứu thua, 2 tình huống bắt bóng bổng chính xác và chơi chân tự tin. Lammens mang lại cảm giác yên tâm hiếm thấy trong khung gỗ MU.
|
Leny Yoro - 7/10: Trở lại đội hình chính và lập tức chứng minh giá trị. Khả năng phản ứng nhanh cùng việc sở hữu tốc độ tốt giúp Yoro bọc lót và khởi động tấn công hiệu quả.
|
Matthijs de Ligt - 7/10: De Ligt tiếp tục cho thấy khả năng chỉ huy hàng thủ MU. Anh trải qua trận đấu chắc chắn, xử lý gọn gàng, không phạm sai lầm. Cựu sao Ajax thống trị trong các pha không chiến và làm chủ hàng thủ. 7 trận liên tiếp đá trọn 90 phút là bằng chứng cho thấy sự ổn định của De Ligt.
|
Luke Shaw - 6/10: Hậu vệ người Anh chơi an toàn, ít mạo hiểm. Shaw ưu tiên chuyền về thay vì dâng cao tấn công, nhưng vẫn đảm bảo tính kỷ luật chiến thuật.
|
Diogo Dalot - 6/10: Cú ném biên mạnh của Dalot tạo bàn thắng cho Benjamin Sesko. Dù vậy, hậu vệ này tiếp tục bộc lộ điểm yếu với các đường chuyền thiếu chuẩn xác. Anh bị thay sớm trong hiệp hai.
|
Amad Diallo - 7/10: Diallo vẫn là một trong những ngòi nổ nguy hiểm của "Quỷ đỏ". Cầu thủ này xử lý bóng khéo léo, tốc độ, nhiều lần xuyên phá cánh phải và phối hợp ăn ý với Bryan Mbeumo.
|
Casemiro - 6/10: Tiền vệ người Brazil thi đấu rắn, mạnh mẽ, phân phối bóng hiệu quả hơn thường lệ. Anh nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi chiến thuật nhưng nhìn chung kiểm soát tốt khu trung tuyến.
|
Bruno Fernandes - 6/10: Dấu ấn lớn nhất của Fernandes là cú sút dội xà, song nhìn chung chưa thật sự bùng nổ. Anh thể hiện vai trò thủ lĩnh ở mức tròn vai.
|
Bryan Mbeumo - 6/10: Tân binh mùa hè chơi năng nổ, kiến tạo bàn mở tỷ số cho Mason Mount. Tuy nhiên, anh bỏ lỡ vài cơ hội phản công ngon ăn của MU và xử lý thiếu hiệu quả ở một số tình huống thuận lợi.
|
Benjamin Sesko - 7/10: Sesko tiếp tục ghi bàn, dần hòa nhập với môi trường mới. Ngoài bàn thắng, tiền đạo này còn cho thấy khả năng di chuyển thông minh và pressing hiệu quả.
|
Mason Mount - 8/10: Cầu thủ hay nhất trận. Anh mở tỷ số bằng pha xử lý đẳng cấp, hoạt động năng nổ và liên kết tuyến giữa nhịp nhàng. Mount đóng góp quan trọng vào lối chơi của MU khi không dính chấn thương.
