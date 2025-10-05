Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chấm điểm MU sau trận thắng Sunderland

  • Chủ nhật, 5/10/2025 09:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 4/10, Mason Mount được chấm điểm cao nhất khi MU đánh bại Sunderland 2-0 trên sân Old Trafford thuộc vòng 7 Premier League.

Cham diem MU anh 1

Senne Lammens - 7/10: Màn ra mắt ấn tượng của tân binh người Bỉ với 3 pha cứu thua, 2 tình huống bắt bóng bổng chính xác và chơi chân tự tin. Lammens mang lại cảm giác yên tâm hiếm thấy trong khung gỗ MU.
Cham diem MU anh 2

Leny Yoro - 7/10: Trở lại đội hình chính và lập tức chứng minh giá trị. Khả năng phản ứng nhanh cùng việc sở hữu tốc độ tốt giúp Yoro bọc lót và khởi động tấn công hiệu quả.
Cham diem MU anh 3

Matthijs de Ligt - 7/10: De Ligt tiếp tục cho thấy khả năng chỉ huy hàng thủ MU. Anh trải qua trận đấu chắc chắn, xử lý gọn gàng, không phạm sai lầm. Cựu sao Ajax thống trị trong các pha không chiến và làm chủ hàng thủ. 7 trận liên tiếp đá trọn 90 phút là bằng chứng cho thấy sự ổn định của De Ligt.
Cham diem MU anh 4

Luke Shaw - 6/10: Hậu vệ người Anh chơi an toàn, ít mạo hiểm. Shaw ưu tiên chuyền về thay vì dâng cao tấn công, nhưng vẫn đảm bảo tính kỷ luật chiến thuật.
Cham diem MU anh 5

Diogo Dalot - 6/10: Cú ném biên mạnh của Dalot tạo bàn thắng cho Benjamin Sesko. Dù vậy, hậu vệ này tiếp tục bộc lộ điểm yếu với các đường chuyền thiếu chuẩn xác. Anh bị thay sớm trong hiệp hai.
Cham diem MU anh 6

Amad Diallo - 7/10: Diallo vẫn là một trong những ngòi nổ nguy hiểm của "Quỷ đỏ". Cầu thủ này xử lý bóng khéo léo, tốc độ, nhiều lần xuyên phá cánh phải và phối hợp ăn ý với Bryan Mbeumo.
Cham diem MU anh 7

Casemiro - 6/10: Tiền vệ người Brazil thi đấu rắn, mạnh mẽ, phân phối bóng hiệu quả hơn thường lệ. Anh nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi chiến thuật nhưng nhìn chung kiểm soát tốt khu trung tuyến.
Cham diem MU anh 8

Bruno Fernandes - 6/10: Dấu ấn lớn nhất của Fernandes là cú sút dội xà, song nhìn chung chưa thật sự bùng nổ. Anh thể hiện vai trò thủ lĩnh ở mức tròn vai.
Cham diem MU anh 9

Bryan Mbeumo - 6/10: Tân binh mùa hè chơi năng nổ, kiến tạo bàn mở tỷ số cho Mason Mount. Tuy nhiên, anh bỏ lỡ vài cơ hội phản công ngon ăn của MU và xử lý thiếu hiệu quả ở một số tình huống thuận lợi.
Cham diem MU anh 10

Benjamin Sesko - 7/10: Sesko tiếp tục ghi bàn, dần hòa nhập với môi trường mới. Ngoài bàn thắng, tiền đạo này còn cho thấy khả năng di chuyển thông minh và pressing hiệu quả.
Cham diem MU anh 11

Mason Mount - 8/10: Cầu thủ hay nhất trận. Anh mở tỷ số bằng pha xử lý đẳng cấp, hoạt động năng nổ và liên kết tuyến giữa nhịp nhàng. Mount đóng góp quan trọng vào lối chơi của MU khi không dính chấn thương.

CĐV MU lập tức 'yêu' Lammens

Đêm 4/10, tân binh Senne Lammens được hàng nghìn CĐV MU hát vang tên trên khán đài trong trận thắng Sunderland 2-0 thuộc vòng 7 Premier League.

3 giờ trước

Lời nhắn của Hojlund đến Sesko

Tiền đạo Rasmus Hojlund gửi lời chúc tới Benjamin Sesko sau khi tân binh người Slovenia lập công cho MU trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland ở vòng 7 Premier League hôm 4/10.

3 giờ trước

90 phút của Senne Lammens

Tối 4/10, Senne Lammens thi đấu ấn tượng giúp MU thắng Sunderland với tỷ số 2-0 thuộc vòng 7 Premier League.

5 giờ trước

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

HLV Benitez gio ra sao? hinh anh

HLV Benitez giờ ra sao?

47 phút trước 09:40 5/10/2025

0

Rafa Benitez trở thành tâm điểm chú ý khi được xem như ứng viên sáng giá cho vị trí huấn luyện viên trưởng Rangers.

Maguire sang Saudi Arabia? hinh anh

Maguire sang Saudi Arabia?

47 phút trước 09:40 5/10/2025

0

Tương lai của Harry Maguire đang trở thành tâm điểm chú ý tại Manchester United, khi trung vệ người Anh chuẩn bị bước vào những tháng cuối cùng của hợp đồng và được cho là mục tiêu chuyển nhượng của hai đại gia Saudi Pro League – Al-Nassr và Al-Ettifaq.

Messi lap hat-trick kien tao hinh anh

Messi lập hat-trick kiến tạo

1 giờ trước 09:26 5/10/2025

0

Siêu sao Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 4-1 của Inter Miami trước New England Revolution tại vòng 33 MLS sáng 5/10.

Minh Nghi

Chấm điểm MU Lammens Mount MU

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý