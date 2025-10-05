Chấm điểm MU sau trận thắng Sunderland

Matthijs de Ligt - 7/10: De Ligt tiếp tục cho thấy khả năng chỉ huy hàng thủ MU. Anh trải qua trận đấu chắc chắn, xử lý gọn gàng, không phạm sai lầm. Cựu sao Ajax thống trị trong các pha không chiến và làm chủ hàng thủ. 7 trận liên tiếp đá trọn 90 phút là bằng chứng cho thấy sự ổn định của De Ligt.