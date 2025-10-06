Mount đang cứu lấy chiếc ghế của Amorim

Tiền vệ Mason Mount dần khẳng định chỗ đứng dưới thời HLV Ruben Amorim tại MU.

Mount có vai trò quan trọng trong hệ thống của Amorim. Ảnh: Reuters.

Sau hơn 2 năm gia nhập MU từ Chelsea với mức phí 60 triệu bảng, Mount cuối cùng cho thấy những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Trong trận thắng Sunderland tại vòng 7 Premier League hôm 4/10, tiền vệ người Anh ghi bàn mở tỷ số, sau đó được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận và nhận tràng pháo tay từ các khán đài khi rời sân ở hiệp hai.

Bàn thắng trước Sunderland không chỉ mang ý nghĩa cá nhân với Mount mà còn đánh dấu bước chuyển tích cực dưới thời HLV Ruben Amorim. Cả Mount và Casemiro - những cái tên từng bị xem là không còn phù hợp với MU - đều được bố trí đá chính trong hệ thống 3-4-2-1 của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Đây được xem là sơ đồ phù hợp hơn với Mount so với hệ thống 4-2-3-1 trước đây của Erik ten Hag.

Mount chia sẻ sau trận thắng Sunderland: “Tôi luôn cố gắng tạo ra năng lượng, chủ động áp sát và tạo động lực cho toàn đội. Việc ghi bàn đầu tiên trên sân nhà tại Premier League mùa này là rất quan trọng. Tôi đã tận hưởng khoảnh khắc đó”.

HLV Amorim nhiều lần thừa nhận Mount là mẫu tiền vệ ưa thích của ông, thậm chí còn trao suất đá chính cho cựu sao Chelsea ở chung kết Europa League 2024/25 thay vì một số ngôi sao khác. Mối quan hệ giữa hai thầy trò được đánh giá là tích cực, giúp Mount tự tin hơn sau quãng thời gian chấn thương và phong độ thất thường.

Amorim trọng dụng Mount. Ảnh: Reuters.

Tiền vệ 26 tuổi cho biết từng thi đấu trong sơ đồ tương tự tại Chelsea nên dễ dàng nắm bắt yêu cầu chiến thuật của Amorim: “Tôi quen với hệ thống này nên hiểu rõ các vị trí và vai trò. Điều đó giúp ích rất nhiều, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi HLV mới đến”.

Tuy vậy, Mount cũng trải qua không ít thử thách. Mùa này, anh từng bị xếp đá lệch trái trong hai trận đấu, bao gồm cuộc đối đầu với Brentford - điều mà Gary Neville nhận định là “không hợp lý”.

Nhưng khi trở lại vai trò "số 10" quen thuộc trước Sunderland, Mount lập tức tạo dấu ấn với pha lập công ở phút thứ 8, góp phần giúp chặn đứng một tập thể đang có phong độ cao.

Hiện tại, Mount càng chiếm trọn niềm tin của Amorim nhờ màn trình diễn thuyết phục. Anh không phải thi đấu ở loạt trận FIFA Days cùng tuyển Anh và gần như chắc suất đá chính tại MU nếu không gặp vấn đề chấn thương.

Với phong độ đang dần khởi sắc, Mount được xem là một trong những nhân tố có thể giúp Amorim giữ ghế tại MU nếu duy trì màn trình diễn vừa qua.

