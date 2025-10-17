Mount đã khác

Ruben Amorim có thể không nói ra, nhưng ai cũng thấy: Mason Mount là cầu thủ mà ông cần nhất trong công cuộc “làm sạch” và tái thiết Manchester United.

Amorim đang giúp Mount hồi sinh.

Mason Mount, một người chuyên nghiệp đến từng chi tiết, hiểu chiến thuật, biết lắng nghe và chấp nhận vai trò của mình. Sau chuỗi tháng ngày lận đận vì chấn thương, cựu sao Chelsea đang cho thấy vì sao cả Erik ten Hag lẫn Amorim đều xem anh là phần quan trọng nhất trong bức tranh chưa hoàn thiện ở Old Trafford - một phần mang tên “cân bằng”.

Mount đến Manchester United với kỳ vọng trở thành nhạc trưởng kiểu mới: năng động, thông minh và sẵn sàng hy sinh. Nhưng dưới thời Ten Hag, anh gần như không thể hiện được gì ngoài… sự kiên nhẫn trong phòng hồi phục.

Chỉ bảy trận Premier League sau 15 tháng - một con số đủ khiến mọi niềm tin trở nên mong manh. Song, Amorim - người tiếp quản ghế nóng vào cuối năm 2024 - lại chọn cách nhìn khác. Ông thấy ở Mount không phải những con số, mà là thái độ.

Hình ảnh Mount lặng lẽ tập gym một mình ở Carrington, khi đồng đội đi nghỉ hay dự tuyển, chính là điểm khởi đầu cho mối quan hệ mà Amorim gọi là “chuẩn mực chuyên nghiệp”. Trong phòng thay đồ, ông loại bỏ những “nguồn năng lượng xấu” như Rashford hay Garnacho, và giữ Mount như tấm gương cho phần còn lại.

Anh dự họp chiến thuật dù đang chấn thương, ở lại sân tập lâu hơn tất cả, rồi ngâm đá, xông hơi để níu lấy thể lực - điều mà chỉ những cầu thủ thật sự khát khao mới làm.

Mount giờ đã khác.

Từ Tuchel đến Amorim, Mount luôn là cầu thủ “của hệ thống” - người hiểu cách pressing, cách chiếm khoảng trống, cách trở thành cầu nối giữa Bruno Fernandes và Casemiro khi CLB phải chống chọi với hàng tiền vệ ba người của đối thủ. Trong trận thắng Sunderland, anh không chỉ ghi bàn mở tỷ số mà còn cho thấy lý do mình được chọn thay Matheus Cunha - một quyết định tưởng chừng táo bạo. Cunha là tiền đạo, Mbeumo là mũi công, nhưng Mount mang đến sự cân bằng mà CLB thiếu bấy lâu.

Amorim nói thẳng: “Cậu ấy là tiền vệ thực thụ. Cậu ấy thông minh, phòng ngự tốt, tấn công hiệu quả”. Lối nói giản dị, nhưng đằng sau là sự tin tưởng sâu sắc. Mount giúp Amorim thực hiện điều mà Ten Hag chưa bao giờ làm được: khiến Manchester United pressing có trật tự, kiểm soát thế trận bằng trí tuệ thay vì phản ứng.

Và đó chính là thứ mà đội bóng này thiếu suốt nhiều năm - khả năng chủ động. Amorim nhiều lần thừa nhận Manchester United “không giỏi phản ứng khi bị dẫn bàn”, bởi họ khởi đầu chậm và dễ mất nhịp. Mount, với năng lượng và kinh nghiệm chơi trong hệ thống tương tự ở Chelsea, có thể là người thay đổi điều đó. Anh nói: “Tôi muốn mang năng lượng, kích hoạt pressing và giúp đồng đội xung quanh mình”.

Trước Liverpool cuối tuần này, vai trò của Mount còn lớn hơn. Không chỉ là một tiền vệ công biết di chuyển, anh là “cầu chì” để Amorim nối lại nhịp pressing - thứ vũ khí sinh tồn trong các trận cầu lớn. Chấn thương khiến Mount bị giới hạn thời gian thi đấu, nhưng cách Amorim quản lý - cho anh ra sân một giờ, rồi rút ra đúng kế hoạch - cho thấy ông hiểu rõ giá trị của cầu thủ này: ít mà tinh.

Mount mang tới cho MU nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Thú vị thay, những phẩm chất ấy cũng là điều Ten Hag từng tin tưởng nhưng không kịp chứng kiến. Có thể ông đã đúng - Mount thực sự là mảnh ghép mà CLB thiếu. Nhưng chỉ khi Amorim đến, niềm tin ấy mới có cơ hội thành hình.

Ở tuổi 26, Mount vẫn chưa đạt đỉnh, nhưng anh đang đi đúng hướng: trở lại với bản ngã của một “động cơ” đúng nghĩa - bền bỉ, chính xác, khiêm tốn. Anh không cần tỏa sáng bằng những cú nã đại bác, mà bằng nhịp thở của đội bóng.

Nếu Manchester United dưới Amorim thật sự tìm lại được thăng bằng, đừng ngạc nhiên nếu người giữ nhịp ở trung tuyến lại chính là Mason Mount - mảnh ghép tưởng như lạc lõng, nay trở thành trung tâm của một cuộc tái sinh.