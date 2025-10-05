Điểm 10 cho Mason Mount

Trong đêm Old Trafford lấy lại tiếng cười sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland thuộc vòng 7 Premier League, không ai xứng đáng với hai chữ “hồi sinh” hơn Mason Mount.

Mason Mount cho thấy anh vẫn còn giá trị.

Ngôi sao người Anh không chỉ mở tỷ số sớm, mà còn thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi của Manchester United - một tập thể tưởng như rệu rã sau thất bại trước Brentford tuần trước.

Trở lại đúng lúc và đúng cách

Ruben Amorim cần một cú hích để vực dậy tinh thần đội bóng, và ông chọn Mount - người từng bị lu mờ giữa dàn tân binh đắt giá. Thay Matheus Cunha, tiền vệ người Anh được kéo trở lại vai trò tự nhiên nhất của mình: một số 8 cơ động, sáng tạo và di chuyển thông minh giữa các tuyến. Và chỉ sau tám phút, Mount chứng minh Amorim đã đúng.

Đường chuyền của Bryan Mbeumo từ cánh phải như mũi dao rạch toạc hàng thủ Sunderland, nhưng chính pha xử lý một chạm tinh tế và cú dứt điểm gọn gàng của Mount mới là khoảnh khắc đánh thức Old Trafford. Đó là bàn thắng sớm nhất của MU tại Premier League kể từ đầu mùa của “Quỷ đỏ” dưới thời Amorim, và cũng là lời khẳng định rằng Mount vẫn còn nguyên giá trị - cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Từng là bản hợp đồng được kỳ vọng lớn dưới thời Erik ten Hag, Mount sau đó bị chấn thương hành hạ, rồi dần mất chỗ đứng khi MU thay đổi hệ thống chiến thuật. Sự xuất hiện của dàn tấn công mới - Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha - khiến anh bị đẩy ra rìa, thậm chí có lúc phải thử nghiệm ở vị trí wing-back lệch trái, điều không khác gì một sự hy sinh quá mức cho một cầu thủ vốn sinh ra để tấn công.

Nhưng Amorim, người hiểu rõ giá trị của những cầu thủ biết di chuyển và thông minh chiến thuật, chưa bao giờ bỏ rơi Mount. Trước Sunderland trên sân Old Trafford, ông trao cơ hội và nhận lại câu trả lời thuyết phục.

Mount không chỉ ghi bàn mà còn điều tiết nhịp độ, thoát pressing khéo léo và tạo không gian cho Mbeumo lẫn Amad hoạt động. Anh là mảnh ghép khiến hệ thống pressing tầm cao của MU trở nên nhịp nhàng hơn - thứ vũ khí mà Amorim đã nỗ lực xây dựng từ đầu mùa.

Mount ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của MU trước Sunderland.

Ở tuổi 26, Mount không còn là “ngôi sao trẻ triển vọng”, mà là một cầu thủ trưởng thành, từng chinh chiến ở Champions League và hiểu rõ thế nào là cạnh tranh ở đẳng cấp cao. Cách anh chơi trước Sunderland - ít màu mè, nhiều tính toán - cho thấy sự chín chắn mà MU rất cần trong những trận đấu căng thẳng.

Mount không còn chạy theo bóng như thời ở Chelsea, mà biết cách chạy để mở khoảng trống, để kéo giãn đối thủ, và đôi khi, chỉ cần một pha chạm bóng thông minh là đủ tạo khác biệt. Chính phong thái điềm tĩnh ấy giúp anh cân bằng tuyến giữa MU - nơi Bruno Fernandes thường bị cô lập trong những trận cầu lớn.

Cầu nối giữa cũ và mới

Mount dần trở thành biểu tượng cho triết lý bóng đá mà Amorim muốn gieo vào Old Trafford: tập thể gọn gàng, pressing thông minh, và chuyển trạng thái nhanh. Anh không hoa mỹ như Marcus Rashford, không bùng nổ như Sesko, nhưng là người giúp mọi mảnh ghép hoạt động đúng quỹ đạo.

Chiến thắng trước Sunderland vì thế không chỉ là sự giải tỏa của đội bóng, mà còn là lời khẳng định của Mount: rằng anh vẫn đủ tầm để là nhân tố trung tâm trong quá trình tái thiết này. Trong bối cảnh MU đang tìm lại bản sắc, những cầu thủ như Mount - giàu năng lượng, kỷ luật và khiêm tốn - chính là nền tảng cho sự ổn định lâu dài.

Mount đang hồi sinh phong độ.

Mount từng bị coi là bản hợp đồng sai thời điểm, nhưng dưới tay Amorim, anh đang chứng minh rằng đôi khi những cầu thủ ít được chú ý nhất lại mang lại sự khác biệt lớn nhất. Bàn thắng trước Sunderland không chỉ là điểm số, mà là dấu mốc mở ra chương mới - cho cả Mount lẫn MU.

Nếu Amorim cần biểu tượng cho quá trình phục hồi niềm tin, thì Mount chính là minh chứng sống động nhất: một cầu thủ biết kiên nhẫn, biết chờ đợi và biết cách tỏa sáng đúng lúc đội bóng cần. Và trong một mùa giải mà MU vẫn còn nhiều thử thách phía trước, phong độ của Mason Mount có thể chính là chiếc chìa khóa để “Quỷ đỏ” thật sự trở lại với chính mình.