Sesko nói gì sau trận thắng tưng bừng của MU?

  • Chủ nhật, 26/10/2025 08:36 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Manchester United tiếp tục chuỗi thăng hoa dưới thời Ruben Amorim bằng chiến thắng 4-2 trước Brighton trên sân Old Trafford rạng sáng 26/10.

Sesko góp công trong chiến thắng tưng bừng 4-2 của MU trước Brighton.

Benjamin Sesko không cần bàn thắng để tỏa sáng. Sau chiến thắng 4-2 của Manchester United trước Brighton, tiền đạo người Slovenia đăng tải trên Instagram thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Chiến thắng tuyệt vời của toàn đội, tinh thần tuyệt vời! Hạnh phúc với pha kiến tạo đầu tiên trong màu áo đỏ. Tiếp tục tiến lên!”.

Đó là phản ứng của một cầu thủ hiểu rõ giá trị tập thể, trong bối cảnh Man United đang trở lại mạnh mẽ dưới bàn tay của HLV Ruben Amorim.

Tại Old Trafford, “Quỷ đỏ” tiếp tục chuỗi thăng hoa với chiến thắng thứ ba liên tiếp - sau khi vượt qua Liverpool và Sunderland. Matheus Cunha mở tỷ số bằng cú cứa lòng đẳng cấp, Casemiro nhân đôi cách biệt với cú sút chạm người đổi hướng. Bryan Mbeumo sau đó nâng tỷ số lên 3-0, tưởng như khép lại trận đấu.

Nhưng Brighton không chịu đầu hàng. Danny Welbeck - người cũ của Manchester United - rút ngắn cách biệt bằng cú đá phạt hiểm hóc, rồi Kostoulas khiến Old Trafford nín thở với pha đánh đầu thành bàn. Chỉ đến khi Mbeumo hoàn tất cú đúp sau đường chuyền tinh tế của Ayden Heaven, trận đấu mới thực sự được định đoạt.

HLV Ruben Amorim đánh giá đây là một trong những màn trình diễn hoàn thiện nhất của đội kể từ đầu mùa: “Chiến thắng này rất quan trọng, không chỉ ở kết quả mà cả cách chúng tôi chơi. Các cầu thủ hiểu rõ phải làm gì trong từng giai đoạn của trận đấu. Chúng tôi phải chịu đựng một chút ở cuối trận - điều vốn quen thuộc với Man United - nhưng xứng đáng giành chiến thắng trước một đối thủ rất khó chịu.”

Ông thậm chí khẳng định chiến thắng này còn “ngọt ngào hơn” cả trận thắng Liverpool: “Hôm nay chúng tôi kiểm soát bóng, tạo cơ hội, phòng ngự cao, phòng ngự thấp - làm được mọi thứ. Tôi cảm thấy trọn vẹn hơn với tư cách một HLV”.

Ba chiến thắng liên tiếp đã đưa Man United trở lại với khí thế và bản lĩnh quen thuộc. Còn Sesko vẫn kịp chứng minh rằng tinh thần và tư duy đồng đội mới là điều khiến anh thật sự nổi bật trong sắc đỏ Old Trafford.

Hà Trang

