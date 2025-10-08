Hành động đẹp của Sesko

Sau khi ghi bàn đầu tiên tại Old Trafford trong chiến thắng 2-0 của MU trước Sunderland hôm 4/10, Benjamin Sesko gây chú ý bởi hành động đẹp ngoài sân cỏ.

Sesko muốn tạo quà cho CĐV cuồng nhiệt.

Tân binh giá 73,7 triệu bảng khiến khán đài Stretford End bùng nổ với pha ghi bàn đầu tiên tại "Nhà hát của những giấc mơ". Trong khoảnh khắc ấy, một cổ động viên hòa mình vào màn ăn mừng cuồng nhiệt đến mức lọt vào ống kính truyền hình. Sau trận đấu, Sesko muốn tìm người hâm mộ đặc biệt đó.

Trên tài khoản chính thức, công ty đại diện của Sesko - Pro Transfer Agency, đăng tải bức ảnh cùng lời nhắn: "Chúng tôi yêu sự cuồng nhiệt này. Đang tìm người đàn ông trong ảnh để Benjamin có thể dành tặng một bất ngờ. Cộng đồng mạng, hãy giúp chúng tôi".

Thông điệp nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ từ fan MU toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận với MUTV, Sesko xúc động chia sẻ: "Đó là giấc mơ trở thành hiện thực. Cảm giác thật tuyệt khi giúp đội giành chiến thắng và được nghe tiếng hò reo ấy. Tôi mơ về khoảnh khắc nhảy lên như vậy ở Old Trafford, và giờ nó thành sự thật".

Tiền đạo người Slovenia khẳng định chưa đạt phong độ cao nhất: "Chưa đâu. Tôi còn nhiều điều để cải thiện như hiểu đồng đội hơn, kết nối hơn. Tôi tin mình có thể làm tốt hơn nữa".

Ít ai biết rằng để Sesko có thể khoác áo MU, người đại diện Elvis Basanovic từng tự nguyện cắt một phần hoa hồng để hoàn tất thương vụ. "Giấc mơ của cầu thủ quan trọng hơn lợi ích của đại diện", Basanovic tiết lộ.