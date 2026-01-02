Vì sao Vinicius giảm yêu sách với Real?

Trong quá trình đàm phán hợp đồng với Real Madrid, Vinicius Junior sẵn sàng giảm mức lương anh mong muốn so với những yêu cầu ban đầu.

Vinícius Jr. giảm yêu cầu lương, khoảng cách đàm phán với Real Madrid thu hẹp.

Theo Marca, Vinicius từng đòi mức lương cố định lên đến 20 triệu euro mỗi năm, kèm theo 10 triệu euro tiền thưởng dựa trên thành tích cá nhân và tập thể, như số bàn thắng, kiến tạo hay danh hiệu giành được.

Điều này đẩy tổng thu nhập của Vinicius lên mức cao nhất đội bóng, ngang tầm với Kylian Mbappe. Vào tháng 5, Vinicius tiến rất gần đến một thỏa thuận với ban lãnh đạo Real Madrid. Tuy nhiên, phía Real Madrid sau đó đột ngột thay đổi những điều khoản đàm phán.

Khoản 10 triệu euro thưởng, yếu tố then chốt để Vinicius chấp nhận mà không làm "phá vỡ" cấu trúc lương của CLB, bị loại bỏ hoàn toàn. Tiền đạo 25 tuổi sau đó thể hiện thiện chí với Real bằng việc sẵn sàng giảm đòi hỏi lương cố định 20 triệu euro mỗi năm, xuống thấp hơn mức này.

Hiện tại, chênh lệch giữa mức lương cầu thủ người Brazil đề xuất và con số Real Madrid sẵn sàng chi trả chỉ còn khoảng 15%. Theo tiết lộ, con số này dao động trong khoảng 2-3 triệu euro. Đây là khoảng cách được đánh giá hoàn toàn có thể vượt qua trong các giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Vinicius chủ động điều chỉnh mức kỳ vọng, chấp nhận nhượng bộ so với yêu cầu ban đầu.

Việc Vinicius hạ thấp yêu cầu lương được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện thiện chí của ngôi sao tuyển Brazil trong việc gắn bó lâu dài với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Trước đó, những thông tin về mức lương kỳ vọng cao của anh từng khiến quá trình thương thảo gặp không ít khó khăn.

Theo lý giải từ El Pais, việc Chủ tịch Florentino Perez có cuộc nói chuyện với Vinicius hồi cuối năm khiến chân sút người Brazil muốn gắn bó lâu dài với Real Madrid. Ngoài ra, Real cũng cam kết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra với Xabi Alonso, Vinicius vẫn sẽ là biểu tượng của CLB.

Hợp đồng hiện tại của Vinicius kéo dài đến tháng 6/2027, với mức lương khoảng 17 triệu euro/năm (bao gồm thưởng). Các cuộc đàm phán giữa cầu thủ và Real có thể kéo dài sang năm 2026, bởi nội bộ "Los Blancos" vẫn coi Vinicius là tài sản quý giá.

Cầu thủ lập cú đúp 'ngả bàn đèn' ở cúp châu Phi Sáng 30/12, Ayoub El Kaabi ghi siêu phẩm giúp Morocco hạ Zambia 3-0 ở lượt cuối vòng bảng CAN Cup 2025. Hôm 22/12, anh cũng có pha lập công tương tự trong chiến thắng 2-0 trước Comoros.