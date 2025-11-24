Rạng sáng 24/11, Antony bị đuổi khỏi sân trong trận hòa 1-1 của Betis trước Girona thuộc vòng 13 La Liga.

Phút 90+1, trọng tài chính dừng trận đấu và ra ngoài đường biên để xem lại video làm chậm tình huống va chạm giữa Antony và Joel Roca. Cựu cầu thủ MU có pha tung người nhưng không trúng bóng mà vung chân vào thẳng mặt số 3 bên phía Girona.

Ông Osu Galech trở lại sân và rút thẻ đỏ đầy quyết đoán cho Antony, khiến Betis phải chơi với 10 người trong ít phút còn lại. Đây là lần thứ 2 kể từ khi đến Tây Ban Nha, Antony bị đuổi khỏi sân. Trước đó, anh từng nhận thẻ đỏ trong trận gặp Getafe hồi tháng 2 năm nay.

Pha bóng dẫn đến thẻ đỏ của cầu thủ sinh năm 2000.

Trước khi rời sân, Antony không để lại dấu ấn nào đáng kể. Anh bị Flashcore chấm 5,7 điểm, thấp nhất trên sân. Betis bị dẫn trước ngay trên sân nhà và chỉ có thể giành lại 1 điểm sau pha phối hợp giữa đội trưởng Isco và Valentin Gomez ở phút 75.

Trận hòa nhọc nhằn khiến Betis thêm khó khăn với giấc mơ dự Champions League, khi khoảng cách giữa họ và vị trí thứ 4 bị nới rộng lên thành 7 điểm. Trong khi đó, Girona rơi chiến thắng và vẫn giậm chân ở vị trí thứ 3 từ dưới lên với 11 điểm.

Bảng xếp hạng La Liga tính đến hết vòng 13.