Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quyết định gây phẫn nộ trong ngày Real giành lại ngôi đầu La Liga

  • Thứ hai, 24/11/2025 05:11 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cả hai bàn thắng của Real vào lưới Elche rạng sáng 24/11 đều là những tình huống gây tranh cãi.

Phút 78, Jude Bellingham bật cao đánh đầu nhưng bóng sượt qua tay của tiền vệ người Anh trước khi được Dean Huijsen đưa vào lưới. Theo luật, mọi tình huống chạm tay dẫn đến bàn thắng, dù vô tình hay cố ý, đều không được công nhận. Dù vậy, cả trọng tài chính và tổ VAR đều im lặng.

Đến phút 87, Vinicius lao vào, va ống đồng vào mặt khiến thủ môn Inaki Pena chảy máu. Pha va chạm này mở ra tình huống mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Real.

Real anh 1

Vinicius làm thủ môn đội chủ nhà chảy máu mũi.

Video làm chậm cho thấy Vinicius chưa hề chạm bóng. Đồng nghĩa với việc anh phạm lỗi với thủ môn đối thủ trong vùng 5,5 m. Cầu thủ chủ nhà đề nghị ông Maeso tham khảo VAR nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc trước những quyết định của tổ trọng tài. "Vụ bê bối", "Nỗi xấu hổ", "Tổ VAR bị mua chuộc" là những cụm từ CĐV dành để nói về trận hòa của Real Madrid.

Real hưởng lợi từ những quyết định của tổ trọng tài ngay sau những phát ngôn công kích Barcelona của Chủ tịch Florentino Perez.

“Chất lượng trọng tài Tây Ban Nha thật sự không thể chấp nhận. Thật đáng xấu hổ khi FIFA không chọn bất kỳ trọng tài sân nào trong số 35 trọng tài của Tây Ban Nha cho Club World Cup mới đây. Và tất nhiên, cũng không thể chấp nhận việc Barcelona đã trả cho phó chủ tịch ủy ban trọng tài hơn 8 triệu euro trong ít nhất mười bảy năm", ông Perez tuyên bố.

1 điểm giúp Real giành lại ngôi đầu nhưng lúc này, khoảng cách giữa họ và Barcelona chỉ còn là 1 điểm.

Real anh 2

Bảng xếp hạng La Liga.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real Madrid không thắng 3 trận liên tiếp

Rạng sáng 24/11, Real Madrid chật vật cầm hòa Elche 2-2 ở vòng 13 La Liga.

3 giờ trước

Duy Anh

Real Real La Liga Elche Real Madrid

    Đọc tiếp

    Chiec ao la cua Vardy hinh anh

    Chiếc áo lạ của Vardy

    51 phút trước 07:06 24/11/2025

    0

    Jamie Vardy gây chú ý đặc biệt với chiếc áo đấu mang dòng chữ "Becky 10" và đằng sau đó là một lý do đầy nhân văn.

    Ty phu giau nhat chau Au muon thau tom Real Madrid hinh anh

    Tỷ phú giàu nhất châu Âu muốn thâu tóm Real Madrid

    52 phút trước 07:05 24/11/2025

    0

    Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ tỷ phú Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH và là người giàu nhất châu Âu, đang xem xét khả năng rót vốn vào Real Madrid.

    Tranh cai trong tran thang cua Arsenal hinh anh

    Tranh cãi trong trận thắng của Arsenal

    53 phút trước 07:04 24/11/2025

    0

    Rạng sáng 24/11, bàn đầu tiên của Eberechi Eze trước Tottenham gây tranh cãi dữ dội khi nhiều cầu thủ Arsenal bị cho là đứng ở thế việt vị và che tầm nhìn của thủ môn Guglielmo Vicario.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý