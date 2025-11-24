Quyết định gây phẫn nộ trong ngày Real giành lại ngôi đầu La Liga

Cả hai bàn thắng của Real vào lưới Elche rạng sáng 24/11 đều là những tình huống gây tranh cãi.

Phút 78, Jude Bellingham bật cao đánh đầu nhưng bóng sượt qua tay của tiền vệ người Anh trước khi được Dean Huijsen đưa vào lưới. Theo luật, mọi tình huống chạm tay dẫn đến bàn thắng, dù vô tình hay cố ý, đều không được công nhận. Dù vậy, cả trọng tài chính và tổ VAR đều im lặng.

Đến phút 87, Vinicius lao vào, va ống đồng vào mặt khiến thủ môn Inaki Pena chảy máu. Pha va chạm này mở ra tình huống mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho Real.

Vinicius làm thủ môn đội chủ nhà chảy máu mũi.

Video làm chậm cho thấy Vinicius chưa hề chạm bóng. Đồng nghĩa với việc anh phạm lỗi với thủ môn đối thủ trong vùng 5,5 m. Cầu thủ chủ nhà đề nghị ông Maeso tham khảo VAR nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc trước những quyết định của tổ trọng tài. "Vụ bê bối", "Nỗi xấu hổ", "Tổ VAR bị mua chuộc" là những cụm từ CĐV dành để nói về trận hòa của Real Madrid.

Real hưởng lợi từ những quyết định của tổ trọng tài ngay sau những phát ngôn công kích Barcelona của Chủ tịch Florentino Perez.

“Chất lượng trọng tài Tây Ban Nha thật sự không thể chấp nhận. Thật đáng xấu hổ khi FIFA không chọn bất kỳ trọng tài sân nào trong số 35 trọng tài của Tây Ban Nha cho Club World Cup mới đây. Và tất nhiên, cũng không thể chấp nhận việc Barcelona đã trả cho phó chủ tịch ủy ban trọng tài hơn 8 triệu euro trong ít nhất mười bảy năm", ông Perez tuyên bố.

1 điểm giúp Real giành lại ngôi đầu nhưng lúc này, khoảng cách giữa họ và Barcelona chỉ còn là 1 điểm.

Bảng xếp hạng La Liga.