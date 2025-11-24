Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid không thắng 3 trận liên tiếp

  Thứ hai, 24/11/2025 05:04 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 24/11, Real Madrid chật vật cầm hòa Elche 2-2 ở vòng 13 La Liga.

Real hòa may mắn trên sân Manuel Valero.

Trên sân nhà, Elche tạo ra rất nhiều khó khăn cho Real Madrid bằng lối chơi phòng ngự phản công. Khi hàng công còn chưa thể tạo khác biệt, các hậu vệ Real lại gây thất vọng khi để cầu thủ chủ nhà ban bật như chỗ không người, trước khi Aleix Febas dứt điểm từ góc hẹp, mở tỷ số ở phút 53.

Sau hàng loạt cú dứt điểm không mang lại hiệu quả, Real phải chờ đến phút 78 mới có thể đưa trận đấu trở lại vạch xuất. Từ pha làm tường của Jude Bellingham, Dean Huijsen dứt điểm cận thành, hạ thủ môn.

Khi hy vọng về màn lội ngược dòng vừa lóe lên, hàng thủ Real lại khiến HLV Xabi Alonso ngán ngẩm với tình huống phòng ngự hớ hênh. Phút 84, 3 cầu thủ áo xanh để Avaro Rodriguez thoải mái đi bóng, trước khi tung cú sút chìm, đánh bại Thibaut Courtois.

Nỗ lực muộn màng chỉ giúp Real có bàn gỡ hòa đầy tranh cãi ở những phút cuối. Sau pha va chạm khiến thủ môn Inaki Pena đổ máu, Jude Bellingham tạo điểm cắt trước khung thành bỏ trống, mang về 1 điểm cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Kết quả này giúp Real trở lại ngôi đầu La Liga, nhưng khoảng cách giữa họ và Barcelona chỉ còn 1 điểm. Đoàn quân của HLV Alonso cho thấy nhiều điểm bất ổn, đặc biệt là ở hàng thủ và đã không thắng trong 3 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Kylian Mbappe cũng sa sút khi tịt ngòi trong chuỗi trận thất vọng của đội chủ sân Bernabeu.

Bảng xếp hạng La Liga.

Real Madrid Real Elche La Liga

