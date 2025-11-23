Real lên kế hoạch 'cuỗm' tài năng trẻ của Barca

Real Madrid được cho là muốn chiêu mộ Ebrima Tunkara, tài năng sáng giá mới nhất của lò La Masia, năm nay mới 15 tuổi.

Ebrima Tunkara sở hữu tiềm năng lớn.

Theo Fichajes, "Los Blancos" theo dõi sát sao sự tiến bộ của Tunkara và tin rằng đây là mẫu cầu thủ phù hợp để tăng cường chất lượng cho học viện trẻ Valdebebas trong những năm tới.

Tunkara, hiện thuộc biên chế đội trẻ Barcelona, được đánh giá cao nhờ sự đa năng hiếm thấy. Tài năng trẻ này có thể chơi ở tiền vệ cánh trái, “số 10”, hoặc thậm chí lùi xuống đá tiền vệ trung tâm. Khả năng xử lý bóng khéo léo, tư duy chiến thuật tốt cùng tốc độ phát triển vượt trội khiến Tunkara trở thành một trong những viên ngọc quý triển vọng nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Barcelona hiểu rõ giá trị của tài năng này và xem Tunkara là cái tên thuộc diện ưu tiên giữ chân bằng mọi giá. Tuy nhiên, hợp đồng của Tunkara chỉ còn hiệu lực đến tháng 6/2026, tạo cơ hội để các đội bóng lớn, đặc biệt là Real Madrid, nỗ lực thuyết phục trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Real Madrid đang cố gắng đưa ra một dự án phát triển rõ ràng, nhấn mạnh con đường lên đội một vốn đang được mở rộng cho các tài năng trẻ. Điều đó khiến Tunkara cân nhắc khi tương lai có thể rộng mở hơn ở Madrid.

Với Barcelona, thách thức nằm ở việc giữ chân cầu thủ trong bối cảnh các CLB lớn ngày càng quyết liệt trong cuộc đua giành sao trẻ. Trong những tháng tới, tương lai của Tunkara sẽ là tâm điểm, khi cả hai ông lớn Tây Ban Nha một lần nữa bước vào cuộc cạnh tranh không khoan nhượng ngay từ tuyến trẻ.