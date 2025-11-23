Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real lên kế hoạch 'cuỗm' tài năng trẻ của Barca

  • Chủ nhật, 23/11/2025 20:00 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Real Madrid được cho là muốn chiêu mộ Ebrima Tunkara, tài năng sáng giá mới nhất của lò La Masia, năm nay mới 15 tuổi.

Ebrima Tunkara sở hữu tiềm năng lớn.

Theo Fichajes, "Los Blancos" theo dõi sát sao sự tiến bộ của Tunkara và tin rằng đây là mẫu cầu thủ phù hợp để tăng cường chất lượng cho học viện trẻ Valdebebas trong những năm tới.

Tunkara, hiện thuộc biên chế đội trẻ Barcelona, được đánh giá cao nhờ sự đa năng hiếm thấy. Tài năng trẻ này có thể chơi ở tiền vệ cánh trái, “số 10”, hoặc thậm chí lùi xuống đá tiền vệ trung tâm. Khả năng xử lý bóng khéo léo, tư duy chiến thuật tốt cùng tốc độ phát triển vượt trội khiến Tunkara trở thành một trong những viên ngọc quý triển vọng nhất của bóng đá Tây Ban Nha.

Barcelona hiểu rõ giá trị của tài năng này và xem Tunkara là cái tên thuộc diện ưu tiên giữ chân bằng mọi giá. Tuy nhiên, hợp đồng của Tunkara chỉ còn hiệu lực đến tháng 6/2026, tạo cơ hội để các đội bóng lớn, đặc biệt là Real Madrid, nỗ lực thuyết phục trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Real Madrid đang cố gắng đưa ra một dự án phát triển rõ ràng, nhấn mạnh con đường lên đội một vốn đang được mở rộng cho các tài năng trẻ. Điều đó khiến Tunkara cân nhắc khi tương lai có thể rộng mở hơn ở Madrid.

Với Barcelona, thách thức nằm ở việc giữ chân cầu thủ trong bối cảnh các CLB lớn ngày càng quyết liệt trong cuộc đua giành sao trẻ. Trong những tháng tới, tương lai của Tunkara sẽ là tâm điểm, khi cả hai ông lớn Tây Ban Nha một lần nữa bước vào cuộc cạnh tranh không khoan nhượng ngay từ tuyến trẻ.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Real Madrid ra giá kỷ lục cho sao PSG

Real Madrid chuẩn bị gửi tới Paris Saint-Germain lời đề nghị trị giá 150 triệu euro để chiêu mộ Vitinha.

24 giờ trước

Duy Anh

Real real madrid Real Barcelona chuyển nhượng

    Đọc tiếp

    Chiec ao la cua Vardy hinh anh

    Chiếc áo lạ của Vardy

    53 phút trước 07:06 24/11/2025

    0

    Jamie Vardy gây chú ý đặc biệt với chiếc áo đấu mang dòng chữ "Becky 10" và đằng sau đó là một lý do đầy nhân văn.

    Ty phu giau nhat chau Au muon thau tom Real Madrid hinh anh

    Tỷ phú giàu nhất châu Âu muốn thâu tóm Real Madrid

    54 phút trước 07:05 24/11/2025

    0

    Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ tỷ phú Bernard Arnault, chủ tịch tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH và là người giàu nhất châu Âu, đang xem xét khả năng rót vốn vào Real Madrid.

    Tranh cai trong tran thang cua Arsenal hinh anh

    Tranh cãi trong trận thắng của Arsenal

    55 phút trước 07:04 24/11/2025

    0

    Rạng sáng 24/11, bàn đầu tiên của Eberechi Eze trước Tottenham gây tranh cãi dữ dội khi nhiều cầu thủ Arsenal bị cho là đứng ở thế việt vị và che tầm nhìn của thủ môn Guglielmo Vicario.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý