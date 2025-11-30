Ramos quyết tâm làm nên lịch sử

Ở tuổi 39, Sergio Ramos, huyền thoại của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, vẫn chưa chịu dừng lại.

Sergio Ramos nhiều khả năng sẽ chia tay Rayados de Monterrey và rời Liga MX để trở lại châu Âu.

Sáng 30/11, Ramos toả sáng ở hàng thủ giúp Monterrey chỉ thua Club America 1-2 ở bán kết lượt về, qua đó vượt qua đại kình địch với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận, để giành quyền vào chung kết mùa giải Apertura 2025. Dù vậy, cuộc phiêu lưu của Ramos tại Mexico sẽ kết thúc sớm sau trận chung kết vào đầu tháng tới.

Ngôi sao với 180 lần khoác áo "La Roja" đang lên kế hoạch trở về châu Âu sau khi kết thúc hợp đồng với Monterrey, với mục tiêu duy nhất: thuyết phục HLV Luis de la Fuente triệu tập anh vào đội hình tham dự World Cup 2026. Anh khát khao trở lại đội tuyển quốc gia sau lần cuối cùng khoác áo Tây Ban Nha vào năm 2021.

Theo AS, Ramos tin rằng việc thi đấu thường xuyên ở một giải đấu châu Âu hàng đầu sẽ giúp anh lấy lại vị thế trong mắt ban huấn luyện. World Cup 2026, giải đấu mở rộng với 48 đội tuyển, gần như là cơ hội cuối cùng để Ramos khép lại sự nghiệp huy hoàng.

Hiện tại, Ramos sở hữu 2 Euro (2008, 2012) và 1 World Cup (2010), nhưng việc bị loại khỏi Qatar 2022 và Euro 2024 dưới thời Luis Enrique và De la Fuente khiến anh thêm quyết tâm.

Ramos sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 3 năm sau và nếu dự World Cup 2026, anh sẽ bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha, với tư cách một trong những ngôi sao lớn tuổi nhất dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng trước đó, Ramos phải hoàn tất cuộc phiêu lưu tại Mexico, nơi anh chỉ còn cách chức vô địch cùng Monterrey một trận chung kết.