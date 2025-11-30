Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi và Muller tạo ra màn so tài lịch sử

  • Chủ nhật, 30/11/2025 16:26 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Inter Miami của Lionel Messi và Vancouver Whitecaps của Thomas Muller sẽ chơi trận chung kết tổng để tìm ra đội hay nhất MLS mùa này.

Messi cùng Inter Miami đi vào lịch sử.

Sáng 30/11, ở trận chung kết miền Đông, Inter Miami đè bẹp New York City với tỷ số 5-1 để lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết MLS Cup. Messi tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đóng góp pha kiến tạo ở bàn thắng thứ 3.

Sau đó vài giờ, Muller cũng chơi hay giúp Vancouver Whitecaps hạ San Diego 3-1 ở chung kết miền Tây.

Lần đầu tiên trong lịch sử, những cầu thủ từng đối đầu nhau ở chung kết World Cup sẽ lại so tài ở chung kết tổng MLS. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên, có một cầu thủ cùng lúc sở hữu cả World Cup lẫn MLS Cup trong tủ danh hiệu cá nhân.

Người đó sẽ là Thomas Muller hoặc Lionel Messi. Sau trận, Muller nói rằng anh mong chờ trận chung kết này từ lâu. Sau World Cup 2014, đây là lần đầu Muller tái ngộ Messi ở một trận chung kết.

"Tôi thích xem Messi thi đấu. Miami là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi đã chứng kiến họ đè bẹp New York thế nào. Đây sẽ là một trận chung kết lớn. Tôi luôn mong muốn một trận chung kết như thế này, và giờ chúng ta có nó, điều đó thật tuyệt vời cho mọi người”, tiền vệ 36 tuổi người Đức chia sẻ.

Lời nói ấy không chỉ là sự tôn trọng dành cho đối thủ, mà còn là tuyên ngôn của một huyền thoại đang viết tiếp chương mới cho sự nghiệp.

Messi anh 1

Muller chơi hay tại MLS.

Muller chuyển đến Vancouver Whitecaps vào mùa hè 2025 sau 17 năm gắn bó với Bayern Munich. Với kinh nghiệm vô địch World Cup 2014, Bundesliga hay Champions League, anh biến đội bóng Canada thành hiện tượng.

Từ vị trí thứ 9 mùa trước vọt lên á quân miền Tây và lần đầu tiên vào chung kết MLS. Bên kia chiến tuyến, Lionel Messi, ở tuổi 38, vẫn là trung tâm của Inter Miami.

Quan trọng hơn, Messi giúp hai người bạn thân Sergio Busquets và Jordi Alba (cả hai đều xác nhận sẽ giải nghệ cuối mùa này), đứng trước cơ hội khép lại sự nghiệp bằng một chiếc cúp MLS lịch sử.

Với cá nhân Leo, nếu vô địch, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành cả World Cup, Champions League, Copa América và MLS Cup, bộ sưu tập danh hiệu mà không ai từng chạm tới.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp vô địch tại Mỹ Chiến thắng 5-1 trước New York City sáng 30/11 giúp Inter Miami vô địch khu vực miền Đông MLS 2025.

Messi 38 tuổi nhưng vẫn dẫn nhịp cả thế giới

Inter Miami tiến vào chung kết MLS, nhưng câu chuyện lớn hơn lại nằm ở bước chạy của một người sắp bước sang tuổi 39.

3 giờ trước

Tường Linh

Messi Thomas Mueller Muller

    Đọc tiếp

    FIFA da dung khi siet manh cau gio? hinh anh

    FIFA đã đúng khi siết mạnh câu giờ?

    7 giờ trước 09:51 30/11/2025

    0

    Collina muốn dọn sạch câu giờ bằng luật 2 phút. Song thay đổi này đặt ra câu hỏi: bóng đá có thực sự công bằng hơn hay chỉ thêm tranh cãi?

    Ronaldo giau nhat, Messi vi dai nhat? hinh anh

    Ronaldo giàu nhất, Messi vĩ đại nhất?

    51 phút trước 16:28 30/11/2025

    0

    Trong 2 thập kỷ qua, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không chỉ là hai siêu sao bóng đá xuất sắc thế giới mà còn là những biểu tượng vượt khỏi phạm vi sân cỏ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý