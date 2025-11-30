Messi và Muller tạo ra màn so tài lịch sử

Inter Miami của Lionel Messi và Vancouver Whitecaps của Thomas Muller sẽ chơi trận chung kết tổng để tìm ra đội hay nhất MLS mùa này.

Messi cùng Inter Miami đi vào lịch sử.

Sáng 30/11, ở trận chung kết miền Đông, Inter Miami đè bẹp New York City với tỷ số 5-1 để lần đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết MLS Cup. Messi tiếp tục thể hiện phong độ cao khi đóng góp pha kiến tạo ở bàn thắng thứ 3.

Sau đó vài giờ, Muller cũng chơi hay giúp Vancouver Whitecaps hạ San Diego 3-1 ở chung kết miền Tây.

Lần đầu tiên trong lịch sử, những cầu thủ từng đối đầu nhau ở chung kết World Cup sẽ lại so tài ở chung kết tổng MLS. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên, có một cầu thủ cùng lúc sở hữu cả World Cup lẫn MLS Cup trong tủ danh hiệu cá nhân.

Người đó sẽ là Thomas Muller hoặc Lionel Messi. Sau trận, Muller nói rằng anh mong chờ trận chung kết này từ lâu. Sau World Cup 2014, đây là lần đầu Muller tái ngộ Messi ở một trận chung kết.

"Tôi thích xem Messi thi đấu. Miami là một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi đã chứng kiến họ đè bẹp New York thế nào. Đây sẽ là một trận chung kết lớn. Tôi luôn mong muốn một trận chung kết như thế này, và giờ chúng ta có nó, điều đó thật tuyệt vời cho mọi người”, tiền vệ 36 tuổi người Đức chia sẻ.

Lời nói ấy không chỉ là sự tôn trọng dành cho đối thủ, mà còn là tuyên ngôn của một huyền thoại đang viết tiếp chương mới cho sự nghiệp.

Muller chơi hay tại MLS.

Muller chuyển đến Vancouver Whitecaps vào mùa hè 2025 sau 17 năm gắn bó với Bayern Munich. Với kinh nghiệm vô địch World Cup 2014, Bundesliga hay Champions League, anh biến đội bóng Canada thành hiện tượng.

Từ vị trí thứ 9 mùa trước vọt lên á quân miền Tây và lần đầu tiên vào chung kết MLS. Bên kia chiến tuyến, Lionel Messi, ở tuổi 38, vẫn là trung tâm của Inter Miami.

Quan trọng hơn, Messi giúp hai người bạn thân Sergio Busquets và Jordi Alba (cả hai đều xác nhận sẽ giải nghệ cuối mùa này), đứng trước cơ hội khép lại sự nghiệp bằng một chiếc cúp MLS lịch sử.

Với cá nhân Leo, nếu vô địch, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành cả World Cup, Champions League, Copa América và MLS Cup, bộ sưu tập danh hiệu mà không ai từng chạm tới.