Messi 38 tuổi nhưng vẫn dẫn nhịp cả thế giới

Inter Miami tiến vào chung kết MLS, nhưng câu chuyện lớn hơn lại nằm ở bước chạy của một người sắp bước sang tuổi 39.

Messi vẫn còn nhiều giá trị.

Leo Messi, trong buổi tối New York City bị nghiền nát 5-1, không ghi bàn nhưng vẫn là điểm tựa của mọi tình huống mang hơi thở của bóng đá đỉnh cao. Giữa một giải đấu vốn nổi tiếng vì nhịp độ mạnh và những cuộc đua thể lực, Messi đứng đó, nhẹ nhàng như một nhạc trưởng gõ từng nốt, nhưng đủ để kéo cả đội vào trận đấu.

Điều khiến màn trình diễn vừa qua trở nên đặc biệt không phải ở khoảnh khắc bùng nổ, mà là sự kiểm soát tuyệt đối Messi tạo ra. Anh chịu mọi pha vào bóng rát từ cầu thủ New York City, nhưng vẫn giữ được nhịp chơi như mong muốn. Những pha xoay trở, thả bóng, kéo người, hay chỉ đơn giản là dừng lại nửa giây để mở ra khoảng trống, đều khiến đối thủ lộ rõ sự bất lực. Khi Inter Miami cần tăng tốc, Messi đẩy nhịp; khi cần giữ bóng để hãm hưng phấn đối phương, Messi xử lý gọn như thói quen của ba thập kỷ chơi bóng.

Đường kiến tạo cho Silvetti chỉ là lát cắt nổi bật nhất. Nó khép lại một đêm mà Messi không cần ghi bàn vẫn trở thành nhân vật trung tâm. Quan trọng hơn, pha bóng ấy đưa anh lên đỉnh kỷ lục mới: 405 kiến tạo trong sự nghiệp, một con số vượt ngoài trí tưởng tượng. Người ta vẫn hay nói Messi sinh ra để ghi bàn, nhưng thực tế anh sinh ra để làm mọi thứ liên quan đến bóng đá. Và kiến tạo mới là thứ phản ánh sự tinh tế khó ai sánh kịp của anh.

Điều khó tin là ở tuổi 38, Messi vẫn dẫn đầu cả bàn thắng và kiến tạo của mùa này với 39 lần góp dấu giày cho Inter Miami và đội tuyển Argentina. Không còn tốc độ như tuổi đôi mươi, không còn đôi chân nuột nà của những năm Barcelona thống trị châu Âu, nhưng tầm ảnh hưởng của Messi không hề giảm đi. Anh khiến đồng đội chơi hay hơn, khiến đối thủ phải thay đổi kế hoạch, và khiến khán giả vẫn đến sân với cảm giác chờ đợi một điều gì đó đặc biệt.

Chiến thắng New York City còn mang lại ý nghĩa lớn hơn với Messi. Danh hiệu vô địch khu vực miền Đông nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp của anh lên 47 chiếc cúp. Con số ấy đại diện cho sự ổn định phi thường trong hơn hai thập kỷ. Khi một cầu thủ ở tuổi xế chiều vẫn bước ra sân với khát khao chinh phục như lần đầu được đá chuyên nghiệp, bóng đá phải dành cho anh sự tôn trọng tuyệt đối.

Nhưng trong đêm vinh quang ấy, cũng có một phần cảm xúc khác mang màu sắc chia tay. Sergio Busquets và Jordi Alba, hai chiến hữu làm nên một phần lịch sử Barcelona, chỉ còn một trận đấu nữa trước khi giải nghệ. Họ đã chọn Inter Miami để sống lại thứ bóng đá họ từng cùng Messi xây dựng ở châu Âu. Và trận chung kết MLS Cup sắp tới có thể sẽ là vũ điệu cuối cùng của bộ ba đã đi qua gần như mọi đỉnh cao.

Nếu Inter Miami vô địch, khoảnh khắc Messi nâng cúp bên cạnh Busquets và Alba sẽ khép lại một vòng tròn kéo dài hơn 15 năm. Nhưng dù kết quả ra sao, những gì Messi đang làm vẫn cho thấy bóng đá hiện đại chưa thể tìm thấy một bản sao của anh. Đôi chân ấy vẫn tạo nên khác biệt, cái đầu ấy vẫn nhìn thấy thứ người khác không thấy, và trái tim ấy vẫn cháy với ngọn lửa cũ.

Messi không còn phá kỷ lục để chứng minh điều gì. Anh chỉ đang chơi bóng ở nơi anh cảm thấy được là chính mình. Và chính sự tự do ấy lại giúp anh viết tiếp những đoạn lịch sử mà bóng đá chưa chắc đã có người đủ tài để nối dài.