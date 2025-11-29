Ấn Độ kiếm bộn tiền nhờ Messi

Lionel Messi có thể giúp ngành kinh tế Ấn Độ thu về từ 80-100 triệu USD trong tour du đấu và quảng bá vào tháng 12.

Lionel Messi sẽ đến thăm bốn thành phố ở Ấn Độ tháng 12.

Messi sẽ trở lại Ấn Độ vào tháng 12 trong khuôn khổ chuyến du đấu "GOAT India Tour". Anh sẽ đến thăm 4 thành phố của Ấn Độ: Hyderabad, Kolkata, Mumbai và Delhi. Leo tham gia một loạt sự kiện, từ các buổi tập huấn bóng đá trẻ, sự kiện từ thiện, cho đến giao lưu với người nổi tiếng và người hâm mộ.

Theo Ole, Messi dự kiến mang về cho quốc gia Nam Á này khoản doanh thu khổng lồ từ 80- 100 triệu USD trở lên, nhờ sự kiện kết hợp giữa bán vé, hàng hóa lưu niệm, tài trợ và hiệu ứng du lịch.

Chuyến thăm của Messi bắt đầu từ ngày 13/12 tại Kolkata, tiếp nối hành trình đến Hyderabad (cùng ngày), Mumbai (14/12) và kết thúc tại New Delhi (15/12), bốn thành phố lớn nhất tại đất nước tỷ dân.

Messi cũng dự kiến chơi các trận giao hữu bóng đá, padel với nhiều huyền thoại bóng đá Ấn Độ. Ngoài ra, còn có các buổi biểu diễn âm nhạc, lễ vinh danh Messi. Thành phố Mumbai dự kiến dựng tượng Messi cao 7,6 m.

Trong khi Ấn Độ dự kiến thu về cả trăm triệu USD từ vé, tài trợ và du lịch, Messi cá nhân cũng không kém cạnh với khoản thu nhập ước tính 20- 30 triệu USD từ tour này.