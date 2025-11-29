Inter Miami bước vào chung kết khu vực miền Đông MLS gặp New York City lần đầu trong lịch sử với khí thế dâng cao.

Messi dẫn đường cho Inter Miami trong trận chiến lớn nhất mùa giải.

Messi, người vừa ghi một bàn và kiến tạo ba lần ở bán kết, tiếp tục là trung tâm của mọi ánh nhìn trong cuộc đối đầu New York City FC tại Chase Stadium. Cuộc chạm trán giữa hai đội sẽ diễn ra lúc 6h ngày 30/11.

Inter Miami được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ ổn định và khả năng bùng nổ của Messi. Tuy vậy, New York City FC không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Họ loại Philadelphia Union, đội đứng đầu giai đoạn một, ngay trên sân khách, qua đó trở thành hiện tượng lớn nhất của vòng play-off.

HLV Javier Mascherano của Inter Miami nhiều khả năng giữ nguyên hàng công Silvetti-Allende-Messi. Quyết định này đồng nghĩa Luis Suarez sẽ tiếp tục ngồi dự bị. Ở tuyến sau, Sergio Busquets và Jordi Alba có thể vẫn chiếm suất đá chính nhờ kinh nghiệm và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Inter Miami từng thắng 4-0 trước Cincinnati ở bán kết, khẳng định sự vượt trội trong thời điểm quan trọng nhất của mùa giải. Messi khi đó chơi như thể phá vỡ mọi giới hạn, tạo dấu ấn trực tiếp vào bốn bàn thắng.

Nếu vượt qua New York City FC, Inter Miami sẽ tiến vào trận MLS Cup - trận chung kết liên khu vực và cũng là cột mốc lịch sử lớn nhất mà CLB theo đuổi từ ngày thành lập. Không khí ở Miami đang nóng hơn bao giờ hết, với cảm giác rằng Messi chỉ còn hai trận đấu nữa để đưa đội bóng non trẻ này lên đỉnh MLS.