Cunha là 'gã điên' mà MU cần

Giữa Old Trafford đầy áp lực, Matheus Cunha không chỉ mang đến bàn thắng. Anh mang đến năng lượng, cá tính và thứ tinh thần mà Ruben Amorim tin rằng Manchester United đã thiếu quá lâu.

Cunha đến Manchester United với giá 62,5 triệu bảng, cùng cái bóng của 27 bàn thắng trong hai mùa cuối tại Wolves.

Ở Manchester United lúc này, nói về Matheus Cunha là nói về một cầu thủ “quan tâm rất nhiều”. Quan tâm đến bản thân, đến tập thể, đến từng chi tiết nhỏ trong phòng thay đồ. Đó không phải kiểu quan tâm ồn ào hay phô trương, mà là thứ trách nhiệm nội tại hiếm thấy ở một bản hợp đồng lớn vừa đặt chân tới Old Trafford.

Nghịch lý của Cunha

Sau 16 trận, ba bàn thắng là con số đủ để gây hoài nghi. Và ở Manchester United, hoài nghi luôn đến rất sớm.

Vấn đề nằm ở chỗ: Cunha không phải mẫu cầu thủ chỉ tồn tại để ghi bàn. Anh trưởng thành từ tuyến giữa, quen với việc tham gia vào nhịp vận hành chung, hơn là đứng chờ trong vòng cấm.

Nhưng trong môi trường bóng đá Anh, giá trị của một cầu thủ tấn công thường bị rút gọn vào những con số. Không bàn thắng, không kiến tạo, đồng nghĩa với thất vọng.

Thực tế tại Old Trafford lại kể một câu chuyện khác. Cunha nói được năm thứ tiếng, giao tiếp trực tiếp với nhân viên CLB, nhanh chóng trở thành cầu nối trong một phòng thay đồ vốn nhiều biến động.

Các cầu thủ trẻ từ học viện khi được đôn lên tập cùng đội một đều nhắc đến Cunha như người chủ động giúp họ hòa nhập. Với những đội bóng lớn, những chi tiết ấy thường bị xem nhẹ. Nhưng chính chúng tạo ra sự gắn kết.

Trên sân, ảnh hưởng của Cunha thể hiện theo cách khó đo đếm.

Cường độ hoạt động giúp Cunha trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống pressing, yếu tố then chốt giúp CLB cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát trận đấu. Manchester United hiện nằm trong nhóm ghi bàn nhiều nhất giải, và đó không phải ngẫu nhiên.

Thủ môn Tom Heaton từng mô tả Cunha là “một cầu thủ hơi nổi loạn, nhưng mang lại năng lượng rất tích cực”. Đó là cách nói quen thuộc khi nhắc đến những cầu thủ có cá tính mạnh. Họ không dễ kiểm soát, nhưng lại tạo ra sự khác biệt mà hệ thống thuần kỷ luật không thể thay thế.

Không phải ngẫu nhiên mà Ruben Amorim coi Cunha là ưu tiên số một khi bắt đầu tái thiết Manchester United. Amorim nhìn thấy ở tiền đạo người Brazil thứ mà ông gọi là “gã điên cần thiết”, mẫu cầu thủ dám chơi, dám chịu, không co mình lại khi áp lực bủa vây.

Với Amorim, một đội bóng lớn không chỉ cần thủ lĩnh, mà còn cần những kẻ phá vỡ trật tự.

Về mặt chiến thuật, Cunha được sử dụng ở nhiều vai trò: tiền đạo cắm, số 10, rồi dạt trái khi CLB chuyển sang 4-2-3-1. Anh thường là người phải hy sinh, kéo giãn hàng thủ, lùi sâu để kết nối, hoặc pressing từ xa. Đó không phải những nhiệm vụ giúp Cunha ghi bàn đều đặn, nhưng lại phục vụ trực tiếp cho cấu trúc chung.

Giá trị của Cunha vượt xa bàn thắng

Amorim từng thẳng thắn thừa nhận Cunha “nghĩ quá nhiều về các con số”. Đó là áp lực tự nhiên với một cầu thủ tấn công ở CLB lớn.

Song, Amorim cũng nhấn mạnh rằng ảnh hưởng của Cunha vượt xa bàn thắng. Ông tin tiền đạo người Brazil còn nhiều dư địa phát triển, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Và quan trọng hơn, Cunha sẵn sàng học hỏi.

Những khoảnh khắc bỏ lỡ vẫn ám ảnh Cunha. Cú đá hỏng luân lưu trước Grimsby Town. Những pha dứt điểm không thành công trước Arsenal, Fulham, Wolves hay Aston Villa. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, chính những thất bại ấy cho thấy Cunha dám nhận trách nhiệm. Anh không trốn tránh thời khắc quyết định, dù biết cái giá phải trả.

Có những trận đấu mà vai trò của Cunha chỉ thực sự được nhận ra khi xem lại băng hình. Kế hoạch đánh bại Liverpool được xây dựng quanh việc anh đá số 9, không phải để ghi bàn, mà để kéo đội hình lên cao. Trước Newcastle, Cunha là người giữ nhịp, giúp Manchester United thoát pressing, khi những cầu thủ trẻ nhìn vào anh để tìm điểm tựa.

Ngoài sân cỏ, Cunha sống kín tiếng. Gia đình là trung tâm. Mùa hè qua, anh đón con gái đầu lòng. Người thân và bạn bè ngồi ở khu ghế sau Stretford End mỗi trận sân nhà. Đó là một hình ảnh đối lập với những định kiến về ngôi sao Premier League.

Cuộc tái ngộ Wolves sắp tới sẽ lại kéo Cunha vào vòng xoáy quen thuộc: bàn thắng và kiến tạo. Nhưng nếu chỉ nhìn vào đó, người ta sẽ bỏ lỡ bức tranh lớn hơn.

Manchester United đang tìm cách trở lại, không chỉ bằng chiến thuật, mà bằng tinh thần. Và trong hành trình ấy, Matheus Cunha đang đóng vai trò mà thống kê không thể phản ánh hết.

Đôi khi, một đội bóng cần nhiều hơn những con số. Họ cần một cầu thủ dám sống cùng áp lực, dám quan tâm và dám trở thành trung tâm của những điều không tên. Với Manchester United hiện tại, Cunha chính là mẫu cầu thủ như vậy.