Cunha bỏ lỡ gây sốc

Cựu danh thủ Gary Neville tỏ ra thất vọng với pha bỏ lỡ đáng tiếc của Matheus Cunha trong thất bại 1-2 của MU trước Aston Villa ở vòng 17 Premier League rạng sáng 22/12.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Cunha. Ảnh: Reuters.

Không lâu sau bàn thua thứ hai trước Aston Villa ở phút 57, MU có cơ hội quân bình tỷ số. Từ một pha phối hợp mẫu mực, Mason Mount tung đường chuyền tinh tế để Patrick Dorgu băng xuống bên cánh trái. Hậu vệ này thực hiện quả tạt hoàn hảo vào vòng cấm, đặt Cunha vào vị trí trống trải ngay trước khung thành, chỉ cách vài mét. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil lại đánh đầu hụt, đưa bóng dội xuống đất rồi đi chệch cột dọc.

Bình luận trên sóng truyền hình, Neville nói: “Đó là đường chuyền tuyệt vời của Mount, một quả tạt hoàn hảo của Dorgu. Bóng được dọn sẵn và Cunha bắt buộc phải ghi bàn”.

Sau pha bỏ lỡ đó, Cunha tỏ ra suy sụp khi nằm úp mặt xuống sân, trước khi các đồng đội chạy tới động viên. Dù MU vẫn nỗ lực trong quãng thời gian còn lại, họ không thể ghi thêm bàn nào.

Sau trận đấu, cựu đội trưởng MU, Roy Keane cũng chỉ trích Cunha: “Đây là kiểu tình huống khiến các CĐV phát điên. Bàn thắng đến còn dễ hơn cả một quả phạt đền. Chỉ cậu ta mới có thể giải thích vì sao lại bỏ lỡ pha bóng này”.

Cunha là người ghi bàn duy nhất cho MU trong trận thua trước Aston Villa, nhưng điều đó không đủ che mờ màn trình diễn kém thuyết phục của anh trong cả trận đấu.

Ở vòng tiếp theo, MU sẽ trở về sân nhà để đối đầu Newcastle, trong khi Aston Villa chạm trán Chelsea trên sân khách.

Bốn bàn thắng của MU trước Wolves Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.