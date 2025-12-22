Aston Villa khiến tất cả kinh ngạc

Aston Villa tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng tại Premier League mùa này.

Aston Villa tiếp tục duy trì chuỗi chiến thắng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 22/12, Aston Villa đánh bại MU với tỷ số 2-1 tại vòng 17 Premier League trên sân nhà Villa Park, qua đó thiết lập chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Lần gần nhất đội làm được điều này là vào tháng 3/1914, thời điểm họ cũng từng có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp.

Trận đấu trên sân Villa Park chứng kiến phong độ thăng hoa của thầy trò HLV Unai Emery. Nhân tố nổi bật nhất là Morgan Rogers, người lập cú đúp quan trọng để mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này càng trở nên đáng nhớ khi nhìn lại hành trình của Aston Villa kể từ đầu mùa. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, đội chủ sân Villa Park chỉ giành được vỏn vẹn 3 điểm, khởi đầu bị đánh giá là thất bại và khiến không ít người hoài nghi về tham vọng của HLV Unai Emery. Tuy nhiên, kể từ sau thất bại 0-2 trước Liverpool hồi đầu tháng 11, Aston Villa đã thực sự “lột xác”.

Kể từ đó đến nay, đội bóng này duy trì mạch toàn thắng trên mọi đấu trường. Không chỉ thăng hoa tại Premier League, Aston Villa còn cho thấy sức mạnh ở đấu trường châu Âu khi lần lượt vượt qua những đối thủ khó chịu như Young Boys hay FC Basel tại Europa League.

Sau 17 vòng đấu tại Premier League, Aston Villa hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Arsenal đúng 3 điểm, qua đó chính thức chen chân vào cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Bốn bàn thắng của MU trước Wolves Rạng sáng 9/12, Bruno Fernandes lập cú đúp giúp MU thắng đậm Wolves 4-1 thuộc vòng 15 Premier League 2025/26.