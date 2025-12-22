De Gea thắng trận đầu tiên ở Serie A mùa này

Rạng sáng 22/12, Fiorentina giành chiến thắng đầu tiên tại Serie A 2025/26 khi hủy diệt Udinese với tỷ số 5-1.

Moise Kean ghi bàn cho Fiorentina

Sau 16 vòng đấu, cuối cùng Fiorentina cũng giành được chiến thắng đầu tay tại Serie A mùa này. Tấm thẻ đỏ sớm của thủ môn Maduka Okoye bên phía Udinese chính là bước ngoặt tạo ra chiến thắng của Fiorentina.

Trước vòng này, Fiorentina, một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Italy, trải qua chuỗi trận tồi tệ trong lịch sử hiện đại của mình. Họ chưa thắng bất kỳ trận nào trong 15 vòng đấu đầu tiên tại Serie A mùa này, thua cả ba trận gần nhất tại giải đấu.

Trong khi đó, Udinese vừa có chiến thắng ấn tượng 1-0 trước nhà đương kim vô địch Napoli ở vòng đấu trước. Song, khoảnh khắc thủ môn Okoye lao ra khỏi vòng cấm địa để cố ngăn chặn Moise Kean trong tình huống một đối một chỉ sau 7 phút đầu trận làm thay đổi tất cả.

Sau 4 tháng, De Gea mới lần đầu thắng một trận tại Serie A.

Thủ môn này lao mạnh vào người Kean ngay ngoài khu vực 16,5 m và lập tức nhận thẻ đỏ trực tiếp. Mất người sớm, Udinese nhanh chóng sụp đổ trong một ngày hàng công Fiorentina giải cơn khô hạn bàn thắng.

Lần lượt Rolando Mandragora, Albert Gudmundsson, Cher Ndour, Moise Kean ghi các bàn thắng cho Fiorentina. Về ngắn hạn, kết quả này chưa đủ để đưa Fiorentina thoát khỏi vị trí cuối bảng Serie A.

Họ vẫn kém Pisa, đội đứng ở vị trí 19, hai điểm. Nhưng chiến thắng 5-1 này mang lại sự tự tin cần thiết cho tân HLV Vanoli và các cầu thủ, những người đã trải qua cơn ác mộng ở đầu mùa giải.