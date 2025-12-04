Cunha gây lo lắng

Theo HLV Ruben Amorim, tiền đạo Matheus Cunha vẫn chưa có màn trình diễn bùng nổ như ông mong muốn tại sân Old Trafford.

Cunha chưa đạt phong độ cao nhất tại MU. Ảnh: Reuters.

Cunha chuẩn bị trở lại đội hình MU ở trận gặp West Ham tại vòng 14 Premier League vào rạng sáng 5/12, sau khi vắng mặt hai trận gần nhất vì chấn thương vùng đầu trong buổi tập.

Từ khi gia nhập "Quỷ đỏ" với mức phí 62,5 triệu bảng từ Wolves, tiền đạo người Brazil mới ghi được 1 bàn sau 11 trận, một con số gây thất vọng nếu so với kỳ vọng ban đầu.

Tuy nhiên, HLV Amorim cho rằng việc đánh giá Cunha chỉ qua thống kê là không công bằng. “Cậu ấy vẫn còn có thể chơi tốt hơn nữa", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ. “Cunha đang ở một CLB khác, với áp lực lớn hơn. Cậu ấy gặp khó khăn vì nghĩ quá nhiều về các con số, nhưng tầm ảnh hưởng của cậu ấy lên lối chơi của đội lại rất quan trọng".

Ban huấn luyện MU luôn thận trọng với trường hợp của Cunha, bởi lối chơi giàu va chạm đòi hỏi anh phải đạt thể trạng tối ưu trước khi được phép thi đấu. Tuy nhiên, bản thân Cunha cho rằng anh đang có thể trạng tốt và sẵn sàng tái xuất.

Với việc Bryan Mbeumo chuẩn bị trở lại quê nhà tham dự CAN 2025, còn Benjamin Sesko dính chấn thương, vai trò của Cunha trong thời gian tới sẽ trở nên rất quan trọng. Đây cũng là giai đoạn then chốt có thể định đoạt kết quả chung cuộc của "Quỷ đỏ" vào cuối mùa.

