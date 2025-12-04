Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cunha gây lo lắng

  • Thứ năm, 4/12/2025 06:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo HLV Ruben Amorim, tiền đạo Matheus Cunha vẫn chưa có màn trình diễn bùng nổ như ông mong muốn tại sân Old Trafford.

Cunha chưa đạt phong độ cao nhất tại MU. Ảnh: Reuters.

Cunha chuẩn bị trở lại đội hình MU ở trận gặp West Ham tại vòng 14 Premier League vào rạng sáng 5/12, sau khi vắng mặt hai trận gần nhất vì chấn thương vùng đầu trong buổi tập.

Từ khi gia nhập "Quỷ đỏ" với mức phí 62,5 triệu bảng từ Wolves, tiền đạo người Brazil mới ghi được 1 bàn sau 11 trận, một con số gây thất vọng nếu so với kỳ vọng ban đầu.

Tuy nhiên, HLV Amorim cho rằng việc đánh giá Cunha chỉ qua thống kê là không công bằng. “Cậu ấy vẫn còn có thể chơi tốt hơn nữa", chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ. “Cunha đang ở một CLB khác, với áp lực lớn hơn. Cậu ấy gặp khó khăn vì nghĩ quá nhiều về các con số, nhưng tầm ảnh hưởng của cậu ấy lên lối chơi của đội lại rất quan trọng".

Ban huấn luyện MU luôn thận trọng với trường hợp của Cunha, bởi lối chơi giàu va chạm đòi hỏi anh phải đạt thể trạng tối ưu trước khi được phép thi đấu. Tuy nhiên, bản thân Cunha cho rằng anh đang có thể trạng tốt và sẵn sàng tái xuất.

Với việc Bryan Mbeumo chuẩn bị trở lại quê nhà tham dự CAN 2025, còn Benjamin Sesko dính chấn thương, vai trò của Cunha trong thời gian tới sẽ trở nên rất quan trọng. Đây cũng là giai đoạn then chốt có thể định đoạt kết quả chung cuộc của "Quỷ đỏ" vào cuối mùa.

Tất cả bàn thắng trận Palace 1-2 MU Tối 30/11, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palce 2-1 thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Cunha Cunha MU

Đọc tiếp

U22 Viet Nam phai cai thien ngay hang cong hinh anh

U22 Việt Nam phải cải thiện ngay hàng công

1 giờ trước 06:30 4/12/2025

0

U22 Việt Nam rời sân với 3 điểm trước U22 Lào, nhưng những gì diễn ra suốt 90 phút cho thấy đây không phải một chiến thắng đem lại sự yên tâm.

Cu soc chan thuong voi Arsenal hinh anh

Cú sốc chấn thương với Arsenal

2 giờ trước 06:05 4/12/2025

0

Arsenal hứng chịu thêm hàng loạt ca chấn thương sau chiến thắng 2-0 trước Brentford ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

VAR gay tranh cai du doi hinh anh

VAR gây tranh cãi dữ dội

2 giờ trước 06:01 4/12/2025

0

Công nghệ VAR gây tranh cãi vì mất hơn 5 phút để xác định pha việt vị được cho là rõ ràng ở trận Wolves gặp Nottingham Forest thuộc vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý