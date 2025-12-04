U22 Việt Nam phải cải thiện ngay hàng công

U22 Việt Nam rời sân với 3 điểm trước U22 Lào, nhưng những gì diễn ra suốt 90 phút cho thấy đây không phải một chiến thắng đem lại sự yên tâm.

U22 Việt Nam có trận mở màn SEA Games 33 đầy khó khăn. Ảnh: Minh Chiến.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik áp đảo về thời lượng bóng, số pha hãm thành và tốc độ kiểm soát trận đấu, nhưng lại bộc lộ quá nhiều hạn chế trong khả năng tổ chức tấn công, điều vốn được kỳ vọng trở thành điểm mạnh nhất của đội ở SEA Games 33.

Vấn đề của U22 Việt Nam

Điều đáng nói là U22 Việt Nam bước vào trận với thế trận gần như được định hình từ trước. Ai cũng hiểu U22 Lào sẽ chủ động nhường quyền kiểm soát, dồn quân số về phần sân nhà và phòng ngự nhiều lớp để níu lấy một trận hòa. Đây là mô típ quen thuộc trong những trận đấu “kèo trên” và là cơ hội để U22 Việt Nam chứng minh chất lượng tấn công.

Song, thực tế lại chỉ ra điều ngược lại: đội bóng áo đỏ vẫn chưa đủ sắc bén, bản lĩnh và tinh quái để phá vỡ một khối phòng ngự được tổ chức đơn giản nhưng đầy nỗ lực.

Ba điểm đến theo cách nhọc nhằn. Thẳng thắn mà nói, nếu không có quyết định gây tranh cãi khi trọng tài chính công nhận bàn thắng thứ hai trong tình huống Quốc Việt rơi vào thế việt vị, chưa chắc U22 Việt Nam khép lại ngày mở màn với trọn vẹn niềm vui.

Vấn đề lớn nhất nằm ở tuyến giữa. Hai tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam không tạo ra được sự khác biệt cần thiết. Họ chuyền an toàn, chuyền ngang và chuyền về nhiều hơn là cố gắng xuyên phá các khoảng hở giữa các lớp phòng ngự của U22 Lào.

Lối chơi tấn công của U22 Việt Nam quá nhạt nhoà. Ảnh: Minh Chiến.

Suốt cả trận, gần như không có đường chuyền nào mang tính “xé toang” hàng thủ đối phương để đặt tiền đạo vào thế thuận lợi. Những pha đột phá trung lộ, thứ vũ khí quan trọng để buộc đối thủ phạm lỗi hoặc kéo giãn cấu trúc phòng ngự, cũng gần như không xuất hiện.

Khi khu trung tuyến bế tắc, U22 Việt Nam buộc phải kéo bóng ra biên. Đó là lựa chọn dễ đoán nhất với một đội đang bị bịt kín trung lộ, và điều này khiến U22 Lào càng dễ phòng thủ. Họ không phải chia sức cho nhiều hướng tấn công, không bị buộc phải xoay người liên tục để theo kèm những đợt hãm thành đa dạng. Tính đơn điệu của U22 Việt Nam khiến thế trận tấn công chỉ mạnh về số lượng pha bóng nhưng yếu về mức độ nguy hiểm.

U22 Việt Nam quá đơn điệu trong tấn công

Ông Kim tung ra sân cùng lúc ba cầu thủ tấn công là Đình Bắc, Quốc Việt và Thanh Nhàn với kỳ vọng tạo sức ép mạnh mẽ. Nhưng cả ba đều gặp khó trong việc tự tạo không gian. Họ bị vây ráp nhanh, bị khóa hướng di chuyển và không có đủ sự hỗ trợ từ tuyến sau để thoát pressing.

Đình Bắc dù năng nổ và sở hữu cú đúp, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội vẫn chưa cao. Quốc Việt xử lý kỹ thuật nhưng hiếm khi vượt qua được ranh giới 16,50 mét để tạo tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm. Thanh Nhàn gây thất vọng nhiều nhất, với những pha dứt điểm thiếu chuẩn xác, thậm chí như thể phá bóng giải nguy cho đối phương.

Những hạn chế ấy phản ánh rõ bản chất của U22 Việt Nam lúc này: nỗ lực có, quyết tâm có, nhưng sự sáng tạo và độ sắc bén thì vẫn còn thiếu. Một đội muốn tiến xa ở SEA Games không thể chỉ trông vào việc dồn bóng xuống biên, bung sức và chờ khoảnh khắc cá nhân. Họ cần đường nét, cần bài vở và cần một hệ thống có khả năng mở khóa những hàng thủ số đông.

Đình Bắc toả sáng trong chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Lào. Ảnh: Minh Chiến.

Có thể tự an ủi rằng trận mở màn luôn mang theo áp lực và tâm lý nặng nề. Ba điểm đầu tiên vẫn là điều quan trọng nhất. Nhưng nhìn vào màn trình diễn, đây là lời cảnh báo rất rõ ràng cho HLV Kim.

U22 Malaysia, đối thủ tiếp theo, có trình độ cao hơn hẳn U22 Lào. Họ pressing tốt hơn, giữ cấu trúc chặt hơn và phản công nguy hiểm hơn. Nếu U22 Việt Nam bước vào trận đấu ấy với cách tấn công đơn điệu và thiếu đột biến như hôm nay, khả năng đánh rơi điểm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

SEA Games 33 là giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt kỳ vọng lớn ở đội nam. Và những trận thắng nhọc nhằn như trước U22 Lào cần sớm trở thành bài học chứ không phải thói quen. Muốn hướng đến điều gì đó xa hơn, U22 Việt Nam phải cải thiện ngay lập tức hệ thống tấn công, bắt đầu từ việc làm cho những đường bóng trung lộ bớt an toàn, nhiều tính quyết đoán hơn và đặc biệt là cải thiện sự liều lĩnh trong các pha xử lý cuối cùng.

3 điểm là khởi đầu cần thiết. Nhưng để đi đến đích, U22 Việt Nam phải chơi thuyết phục hơn rất nhiều.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

