Dấu chấm hết cho Endo ở Liverpool?

Tiền vệ Wataru Endo đối diện nguy cơ chia tay Liverpool ngay trong tháng 1/2026.

Endo sắp chia tay Liverpool. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo Liverpool sẽ lắng nghe các đề nghị dành cho Endo ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ưu tiên hàng đầu của “Lữ đoàn đỏ” là một thương vụ bán đứt nhằm tái cơ cấu lực lượng và tạo thêm ngân sách chuyển nhượng. Tuy nhiên, trong trường hợp không tìm được đối tác phù hợp, Endo có thể sẽ bị đem cho mượn.

Trong những tuần gần đây, nhiều CLB bày tỏ sự quan tâm tới Endo. Tại Premier League, West Ham và Southampton được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của tiền vệ người Nhật Bản. Trong khi đó, tại Bundesliga, Stuttgart, đội bóng cũ của Endo, cũng để ngỏ khả năng đưa anh trở lại.

Gia nhập Liverpool vào mùa hè 2023 từ Stuttgart, Endo từng được kỳ vọng mang lại sự chắc chắn và kinh nghiệm cho tuyến giữa. Dù có những thời điểm thi đấu tròn vai, nhưng nhìn chung, tiền vệ 31 tuổi chưa thực sự trở thành lựa chọn không thể thay thế dưới thời HLV Arne Slot.

Sự cạnh tranh gay gắt ở khu trung tuyến, cùng yêu cầu ngày càng cao về tốc độ và khả năng sáng tạo, khiến vai trò của Endo dần bị thu hẹp.

Song song với việc sẵn sàng chia tay Endo, Liverpool cũng đã lên danh sách các phương án thay thế. Những cái tên nổi bật như Adam Wharton, Ederson hay Angelo Stiller đều được đưa vào tầm ngắm. Đây đều là những tiền vệ trẻ, giàu tiềm năng và phù hợp với định hướng dài hạn của CLB.

Đội trẻ MU huỷ diệt Liverpool 7-0 Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.