Tuyển Indonesia có HLV mới

PSSI đặt niềm tin vào cựu HLV tuyển Canada, John Herdman với kỳ vọng đưa bóng đá Indonesia chinh phục AFF Cup 2026 và tiến xa ở vòng loại World Cup.

HLV John Herdman sẽ trở thành HLV của tuyển Indonesia.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) hoàn tất thỏa thuận bổ nhiệm John Herdman làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia trong thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 2 năm, theo Bola. Ông cũng sẽ kiêm nhiệm vai trò dẫn dắt đội U23 Indonesia. Lễ công bố chính thức dự kiến diễn ra trong ít ngày tới, do Chủ tịch PSSI Erick Thohir thực hiện.

Việc lựa chọn Herdman được xem là bước đi chiến lược của PSSI trong bối cảnh đội tuyển Indonesia hướng tới các mục tiêu lớn. Liên đoàn đặt tham vọng vô địch AFF Cup 2026, đồng thời chuẩn bị cho các trận đấu khó khăn tại vòng loại World Cup dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Herdman không phải cái tên xa lạ. Ông từng đưa tuyển Canada tới World Cup 2022, để lại dấu ấn mạnh mẽ về năng lực tổ chức và khả năng phát triển cầu thủ. Với kinh nghiệm đó, PSSI tin rằng ông có thể tạo ra nền móng bền vững cho đội tuyển xứ vạn đảo, cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn lứa U23.

Cấu trúc hợp đồng 2+2 được thiết kế nhằm phù hợp với nhiệm kỳ hiện tại của ban lãnh đạo PSSI. Liên đoàn nhấn mạnh mong muốn tránh để lại gánh nặng cho thế hệ lãnh đạo kế nhiệm, một bài học rút ra từ những hợp đồng trước đây.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Herdman sẽ phải sớm làm việc với các CLB trong nước, đặc biệt là các đội tại BRI Super League như Persija hay Persib, nhằm tạo sự kết nối trong công tác triệu tập và xây dựng lực lượng. Ông cũng được phép mang theo trợ lý nước ngoài, nhưng PSSI ưu tiên bố trí thêm nhiều trợ lý bản địa để đảm bảo tính kế thừa.

Thách thức dành cho Herdman là không nhỏ. Bóng đá Indonesia đang chịu áp lực thành tích, trong khi kỳ vọng của người hâm mộ ngày càng lớn. Nhưng với hồ sơ từng đưa một đội tuyển tầm trung như Canada bước ra sân khấu World Cup, Herdman được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho bóng đá Indonesia trong giai đoạn tới.