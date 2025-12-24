Tuyển thủ Indonesia tăng giá chóng mặt

Sự thăng tiến của Jay Idzes trong vòng hai năm qua khiến dư luận châu Á bất ngờ.

Idzes trong màu áo Sassuolo.

Hồi tháng 12/2023, Idzes chỉ được Transfermarkt định giá khoảng 900.000 euro. Nhưng đến cuối năm 2025, con số này tăng lên mức 10 triệu euro, gấp hơn 10 lần chỉ trong vòng 2 năm. Sự bứt phá ấn tượng giúp Idzes vươn lên trở thành trung vệ có giá trị cao thứ 4 châu Á.

Đà tăng giá mạnh mẽ của Idzes đến từ phong độ ổn định tại châu Âu cùng sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn. Thi đấu tại Serie A trong màu áo Sassuolo, Idzes gây ấn tượng nhờ khả năng đọc tình huống, tranh chấp chắc chắn và đặc biệt là sự đa năng trong hệ thống phòng ngự.

Trung vệ của tuyển Indonesia có thể chơi tốt ở cả 3 vị trí trong hàng thủ 3 người, yếu tố khiến anh trở thành mẫu trung vệ hiện đại được nhiều CLB lớn săn đón. Chính phong độ đó đưa Jay Idzes vào tầm ngắm của AC Milan.

Đội chủ sân San Siro đánh giá cao sự linh hoạt, thể chất lẫn tư duy chiến thuật của Idzes, xem anh như một phương án tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ của "Cơn lốc màu da cam", Idzes lựa chọn nhập tịch Indonesia – quê hương của ông bà ngoại. Kể từ khi ra mắt "Tim Garuda" vào tháng 3/2024, anh nhanh chóng trở thành trụ cột, góp phần nâng tầm sức mạnh cho đội tuyển xứ vạn đảo.

