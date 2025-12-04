Cú sốc chấn thương với Arsenal

Arsenal hứng chịu thêm hàng loạt ca chấn thương sau chiến thắng 2-0 trước Brentford ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

Rice là ca chấn thương mới nhất của Arsenal. Ảnh: Reuters.

Ở trận đấu này, tiền vệ Declan Rice phải rời sân với dấu hiệu căng cơ bắp chân cuối hiệp hai. Trước đó, trung vệ Cristhian Mosquera cũng buộc phải ra nghỉ sớm và được thay thế bởi Jurrien Timber. Hai cầu thủ này gia nhập danh sách chấn thương vốn đã rất dài của Arsenal, trong bối cảnh đội bóng đang nuôi tham vọng đua vô địch.

HLV Arteta buộc phải sử dụng cặp trung vệ Mosquera – Hincapie do William Saliba và Gabriel Magalhaes vắng mặt. Bên cạnh đó, các trụ cột như Kai Havertz, Leandro Trossard cũng ngồi ngoài. Còn Martin Odegaard, Noni Madueke và Viktor Gyokeres mới chỉ trở lại sau chấn thương.

Chia sẻ sau trận, HLV Arteta bày tỏ sự thất vọng: “Rice buộc phải rời sân. Cậu ấy có thể đi lại được nhưng không thể tiếp tục thi đấu".

Được chơi trên sân nhà, Arsenal có chiến thắng 2-0 trước Brentford nhờ các pha lập công của Mikel Merino và Bukayo Saka. Tuy nhiên, khi phát biểu sau trận, HLV Arteta cho rằng lịch thi đấu đang gây áp lực quá lớn cho cầu thủ khi Arsenal vừa đá Champions League tuần trước, gặp Chelsea vào Chủ nhật, rồi tiếp tục ra sân vào thứ Tư trước Brentford.

“Chúng tôi có thể đá nhiều trận, nhưng xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian hồi phục. Chỉ một ngày nữa thôi cũng sẽ tạo khác biệt lớn", Arteta nói thêm.

Arsenal kéo dài chuỗi bất bại lên 18 trận, nhưng ban huấn luyện đang đối mặt với cơn bão chấn thương ở nhiều vị trí.

