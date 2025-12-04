Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trường hợp bí ẩn của ngôi sao Barcelona

  • Thứ năm, 4/12/2025 05:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Barcelona đang đối mặt với thêm một biến động ngoài sân cỏ khi Ronald Araujo, trung vệ được xem là trụ cột hàng đầu, bất ngờ vắng mặt trong thời gian gần đây.

Ronald Araujo, trung vệ được xem là trụ cột hàng đầu của Barca, bất ngờ vắng mặt trong thời gian gần đây.

CLB ban đầu thông báo cầu thủ người Uruguay nghỉ thi đấu vì nhiễm virus. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, lý do thực sự lại nằm ở những vấn đề mang tính cá nhân.

Araujo không tham gia tập luyện cũng như không góp mặt trong các trận đấu gần nhất. Tình trạng này khiến dư luận lập tức đặt câu hỏi về khả năng anh rời Barca trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, nhất là khi trung vệ 26 tuổi nhiều lần được các đội bóng lớn ở Premier League theo đuổi.

Dù vậy, nguồn tin khẳng định hiện chưa có cuộc trao đổi nào về chuyển nhượng giữa Araujo và Giám đốc Thể thao Deco. Mọi cuộc nói chuyện, nếu có, chỉ hướng đến việc hỗ trợ cầu thủ vượt qua giai đoạn khó khăn về tinh thần, thay vì liên quan đến tương lai ở Camp Nou.

Trong nội bộ Barca, Araujo vẫn được xem là nhân tố không thể thay thế. Việc anh đột ngột rời xa sân cỏ vì lý do cá nhân khiến HLV và ban lãnh đạo phải tính toán lại nhiều phương án nhân sự, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang chịu áp lực lớn về phong độ.

Sự thiếu minh bạch trong thông báo ban đầu của Barca cũng gây ra không ít tranh cãi. Việc sử dụng lý do “virus” để giải thích cho sự vắng mặt của Araujo khiến nhiều người cho rằng đội bóng muốn tránh đẩy câu chuyện vào vùng nhạy cảm, đồng thời tạo không gian riêng cho cầu thủ.

Dù nguyên nhân cụ thể không được tiết lộ, điều chắc chắn là Barca đang dành sự hỗ trợ tối đa để Araujo ổn định lại tinh thần. Chỉ khi vượt qua giai đoạn này, trung vệ người Uruguay mới có thể trở lại và đóng góp cho hành trình vốn đã nhiều biến động của đội bóng ở mùa giải năm nay.

Hà Trang

Araujo Thể thao Deco Uruguay Camp Nou Thân cận Nhiễm virus

    Đọc tiếp

    Araujo gay phan no hinh anh

    Araujo gây phẫn nộ

    08:57 26/11/2025 08:57 26/11/2025

    0

    CĐV Barca phẫn nộ đòi bán Ronald Araujo khi trung vệ này liên tục trở thành “tội đồ” ở những trận cầu lớn Champions League.

    Araujo tu day Barcelona vao tham canh hinh anh

    Araujo tự đẩy Barcelona vào thảm cảnh

    10:40 26/11/2025 10:40 26/11/2025

    0

    Sai lầm của Ronald Araujo một lần nữa đẩy Barcelona vào thế bế tắc. Chiếc thẻ đỏ ở Stamford Bridge tái hiện những khoảnh khắc thiếu kiểm soát từng khiến Barca ôm hận tại Champions League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý