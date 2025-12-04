Trường hợp bí ẩn của ngôi sao Barcelona

Barcelona đang đối mặt với thêm một biến động ngoài sân cỏ khi Ronald Araujo, trung vệ được xem là trụ cột hàng đầu, bất ngờ vắng mặt trong thời gian gần đây.

CLB ban đầu thông báo cầu thủ người Uruguay nghỉ thi đấu vì nhiễm virus. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, lý do thực sự lại nằm ở những vấn đề mang tính cá nhân.

Araujo không tham gia tập luyện cũng như không góp mặt trong các trận đấu gần nhất. Tình trạng này khiến dư luận lập tức đặt câu hỏi về khả năng anh rời Barca trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, nhất là khi trung vệ 26 tuổi nhiều lần được các đội bóng lớn ở Premier League theo đuổi.

Dù vậy, nguồn tin khẳng định hiện chưa có cuộc trao đổi nào về chuyển nhượng giữa Araujo và Giám đốc Thể thao Deco. Mọi cuộc nói chuyện, nếu có, chỉ hướng đến việc hỗ trợ cầu thủ vượt qua giai đoạn khó khăn về tinh thần, thay vì liên quan đến tương lai ở Camp Nou.

Trong nội bộ Barca, Araujo vẫn được xem là nhân tố không thể thay thế. Việc anh đột ngột rời xa sân cỏ vì lý do cá nhân khiến HLV và ban lãnh đạo phải tính toán lại nhiều phương án nhân sự, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang chịu áp lực lớn về phong độ.

Sự thiếu minh bạch trong thông báo ban đầu của Barca cũng gây ra không ít tranh cãi. Việc sử dụng lý do “virus” để giải thích cho sự vắng mặt của Araujo khiến nhiều người cho rằng đội bóng muốn tránh đẩy câu chuyện vào vùng nhạy cảm, đồng thời tạo không gian riêng cho cầu thủ.

Dù nguyên nhân cụ thể không được tiết lộ, điều chắc chắn là Barca đang dành sự hỗ trợ tối đa để Araujo ổn định lại tinh thần. Chỉ khi vượt qua giai đoạn này, trung vệ người Uruguay mới có thể trở lại và đóng góp cho hành trình vốn đã nhiều biến động của đội bóng ở mùa giải năm nay.