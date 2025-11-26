Araujo gây phẫn nộ

CĐV Barca phẫn nộ đòi bán Ronald Araujo khi trung vệ này liên tục trở thành “tội đồ” ở những trận cầu lớn Champions League.

Sau khi thủng lưới, Barca thi đấu rời rạc, thậm chí còn mất người vì thẻ vàng thứ 2 của Ronald Araujo.

Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League. Tâm điểm chỉ trích của cổ động viên Barcelona là Ronald Araujo, khi anh nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha truy cản trái phép với Cucurella. Với 10 người trên sân, Barca không có cơ hội lật ngược thế cờ trước Chelsea.

Ba năm qua, Araujo thường xuyên mắc sai lầm khiến Barcelona phải trả giá. Trung vệ người Uruguay trực tiếp mắc lỗi ở vòng loại trực tiếp Champions League trong hai mùa giải liên tiếp (2023/24 và 2024/25), khiến Barcelona lỡ giấc mộng vào chung kết giải đấu.

Mùa 2023/24, ở trận lượt về tứ kết với PSG tại Montjuïc, Araujo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha kéo ngã Barcola ngoài vòng cấm. Từ thế dẫn trước 1-0 ở lượt đi và đang kiểm soát trận đấu, Barcelona sụp đổ, thua 1-4 và bị loại.

Mùa 2024/25, ở bán kết gặp Inter Milan, Araujo mắc liên tiếp hai sai lầm cá nhân nghiêm trọng dẫn đến bàn thua quyết định. Barcelona dù chơi hay hơn trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng vẫn phải dừng bước.

Trận thua thảm hại khiến Barca trượt dài trên bảng xếp hạng Champions League.

Chuỗi sai lầm chết người ở các trận đấu lớn tại Champions League của Araujo tiếp tục vắt qua mùa giải thứ ba liên tiếp, ở trận gặp Chelsea tại vòng League Phase.

Nhiều người gọi anh là “kẻ phá hoại” và yêu cầu câu lạc bộ bán ngay lập tức. Nhiều CĐV cho rằng Araujo dù mạnh về thể chất và tốc độ nhưng khả năng đọc tình huống, giữ bình tĩnh và ra quyết định ở những trận cầu lớn vẫn còn rất hạn chế.

Thẻ đỏ và sai lầm của anh thường đến vào thời điểm nhạy cảm, khiến Barcelona trả giá đắt. Tình hình càng nóng khi hồi đầu năm, Araujo từng ký hợp đồng mới, có thời hạn với Barcelona đến năm 2031, nhưng giao kèo này có điều khoản giải phóng chỉ ở mức 65 triệu euro.

Một bộ phận lớn người hâm mộ Barca không còn kiên nhẫn. Hiện tại, tương lai của Ronald Araujo tại Camp Nou bị đặt dấu hỏi lớn hơn bao giờ hết.