Araujo tự đẩy Barcelona vào thảm cảnh

Sai lầm của Ronald Araujo một lần nữa đẩy Barcelona vào thế bế tắc. Chiếc thẻ đỏ ở Stamford Bridge tái hiện những khoảnh khắc thiếu kiểm soát từng khiến Barca ôm hận tại Champions League.

Araujo không phải trung vệ đẳng cấp.

Barcelona bước vào Stamford Bridge với kỳ vọng đứng dậy sau cú sảy chân ở lượt đấu trước. Nhưng trong một buổi tối mà họ cần sự tỉnh táo, đội bóng của Hansi Flick lại tự ném đi cơ hội. Sai lầm lớn nhất thuộc về Ronald Araujo, người từng nhiều lần đẩy Barca vào thế khó trong những trận đấu lớn.

Barca khởi đầu không tệ. Ferran Torres có cơ hội mười mươi để mở tỷ số, nhưng cú sút vội khiến cơ hội trôi qua. Sau khoảnh khắc ấy, Chelsea dần chiếm quyền kiểm soát. Đội chủ nhà pressing tầm cao, đánh thẳng vào điểm yếu cầm bóng dưới áp lực của Barca.

Hai bàn thắng bị VAR từ chối chỉ giúp đội khách kéo dài hy vọng. Đến tình huống thứ ba, Jules Kounde tự đưa bóng vào lưới nhà sau pha bóng lộn xộn từ phạt góc.

Nhưng bước ngoặt thực sự đến từ chiếc thẻ đỏ của Ronald Araujo. Đã có thẻ vàng, anh vẫn lao vào Marc Cucurella bằng pha tranh chấp thiếu kiểm soát. Trọng tài Slavko Vincic rút thẻ vàng thứ hai mà không cần suy nghĩ. Một quyết định đơn giản, nhưng hậu quả thì nặng nề: Barca chỉ còn 10 người và hoàn toàn hụt hơi trong phần còn lại.

Ronald Araujo bị truất quyền thi đấu trong trận thua 0-3 của Barcelona trước Chelsea.

Điều khiến CĐV Barca thất vọng không chỉ là pha bóng cụ thể, mà là lịch sử lặp lại. Araujo từng bị đuổi đầy đáng trách trước PSG ở Champions League 2024, khi phạm lỗi thừa thãi trong một pha bóng không thật sự nguy hiểm. Một năm sau, tại La Liga, anh nhận thẻ đỏ trước Espanyol vì mất bình tĩnh. Gặp Osasuna, anh bị truất quyền thi đấu chỉ vì một pha vào bóng thiếu điểm dừng.

Và mùa trước, khi Barca cần sự ổn định nhất ở bán kết lượt về trước Inter Milan tại Champions League, Araujo lại mắc lỗi xử lý khiến đội bóng thủng lưới từ đợt phản công. Đó là những khoảnh khắc cho thấy anh chưa đủ lạnh lùng để dẫn dắt hàng thủ ở đẳng cấp cao nhất.

Điều thú vị là người từng lên tiếng mạnh mẽ nhất về vấn đề đó lại không còn ở Camp Nou, İlkay Gundogan. Sau trận thua PSG năm 2024, anh thẳng thắn chỉ ra sai lầm của Araujo. Và những lời ấy, khi nhìn vào Stamford Bridge rạng sáng nay, vẫn còn nguyên giá trị.

Sau trận thua PSG, Gundogan nói: “Đây là Champions League. Dù gặp đối thủ nào, nếu một trong các cầu thủ của bạn bị đuổi sân, bạn sẽ gặp khó khăn. Chúng tôi rất thất vọng về điều đó. Trước khi nhận thẻ đỏ, chúng tôi hầu như đã kiểm soát trận đấu”.

Không chỉ thế, anh còn nhấn mạnh điều mấu chốt mà Araujo dường như chưa học được: “Nếu đó là một pha phạm lỗi, thì sẽ phải nhận thẻ đỏ. Tôi chưa xem lại trận đấu. Thật khó để nói, nhưng trong những tình huống quan trọng như vậy, bạn cần chắc chắn rằng mình có thể kiểm soát tình hình. Nếu bạn không giữ được bóng và không chắc chắn liệu đối thủ đã chạm bóng hay chưa, thì bạn nên để cho tình huống tiếp tục. Tôi thà để thủng lưới hoặc để tiền đạo đối phương đối mặt một đối một hơn là phạm lỗi rồi nhận thẻ đỏ như thế”.

Araujo liên tục mắc sai lầm thời gian qua.

Những lời nói đó như được viết ra để dành cho đêm Stamford Bridge. Araujo có tất cả phẩm chất mà Barca cần: tốc độ, sức mạnh, khả năng hỗ trợ biên xuất sắc và tinh thần chiến đấu không ngừng. Nhưng anh thiếu thứ quan trọng nhất để trở thành thủ lĩnh hàng thủ, sự bình tĩnh trong khoảnh khắc then chốt.

Đó là điểm khiến Barca không thể yên tâm. Hansi Flick muốn xây dựng hàng thủ xoay quanh Araujo. Nhưng nếu trung vệ người Uruguay tiếp tục mắc những sai lầm kiểu này, Barca sẽ mãi lặp lại vòng xoáy: chơi tốt, rồi bị đánh sập bởi một khoảnh khắc mất kiểm soát.

Trước Chelsea, Barca thua 0-3 vì thiếu người. Nhưng sâu xa hơn, họ thua vì sai lầm cũ vẫn chưa được sửa. Và cho đến khi Araujo trưởng thành hơn trong tư duy phòng ngự, Champions League sẽ luôn là nơi phơi bày rõ nhất giới hạn của Barca hiện tại.