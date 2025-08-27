Đỗ Hoàng Hên chưa thể thi đấu cho Hà Nội

Dù được Hà Nội đăng ký với suất cầu thủ nhập tịch, Hendrio Araújo da Silva (tên tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên) phải chờ sớm nhất đến tháng 10/2025 mới có thể ra sân.

Đỗ Hoàng Hên chưa thể ra sân thi đấu cho Hà Nội. Ảnh: Hanoi Football Club.

Theo cập nhật từ PVF, tiền vệ Hendrio Araújo da Silva đã được Hà Nội đăng ký với tư cách cầu thủ nhập tịch dưới tên Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên. Tuy nhiên, cầu thủ gốc Brazil vẫn phải chờ thời gian hoàn tất quy trình nhập tịch trước khi có thể thi đấu cho đội bóng Thủ đô.

Hendrio ký hợp đồng với Bình Định ngày 1/12/2019 và theo quy định của FIFA, anh chỉ đủ điều kiện nhập tịch sau 5 năm, tức vào tháng 12/2025. Tuy nhiên, nếu tính theo thời điểm anh có mặt tại Việt Nam vào khoảng tháng 10 hoặc 11/2019, Hendrio có thể nhận quốc tịch sớm hơn và đủ điều kiện thi đấu cho Hà Nội từ tháng 10/2025. Như vậy, anh bỏ lỡ 6 trận đầu mùa, gồm 5 trận V.League và 1 trận Cúp Quốc gia. Ngược lại, nếu phải chờ đến tháng 12/2025 mới nhập tịch, Hendrio sẽ vắng tới 13 trận trước khi V.League tạm nghỉ nhường chỗ cho SEA Games.

Từ khi chia tay Nam Định (3/2025) và ký hợp đồng với Hà Nội (5/2025), Hendrio có thể mất 6–10 tháng không thi đấu chính thức, khoảng thời gian khá dài với một cầu thủ chuyên nghiệp. Về cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên có thể ra mắt sớm nhất vào tháng 3/2026 trong trận vòng loại Asian Cup gặp Malaysia.

Peter Makrillos là ngoại binh mới được CA TP.HCM đăng ký. Ảnh: CA TP.HCM.

Cũng theo yêu cầu từ VPF, hạn chót để các đội đăng ký cầu thủ là ngày 26/8. Ở danh sách đăng ký của CA TP.HCM, đáng chú ý có sự xuất hiện của Lee Williams. Cầu thủ Việt kiều sinh năm 2007 mới được Thể Công Viettel công bố cách đây không lâu.

Tuy nhiên, Lee Williams chưa nằm trong kế hoạch sử dụng của đội bóng áo lính nên được CA TP.HCM mượn. Nếu được HLV Lê Huỳnh Đức điền tên, Lee Williams đủ điều kiện ra sân ngay từ vòng 3 V.League 2025/26. Ngoài ra, đội bóng này cũng hoàn tất thủ tục bổ sung Peter Makrillos, tiền vệ từng có thời gian ăn tập tại U18 Stoke City (Anh).

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Nam Định đăng ký thêm hai ngoại binh Blom và Muzi Tau. Ở chiều ngược lại, tiền đạo Mahmoud Eid – tuyển thủ quốc gia Palestine – không góp mặt như danh sách ban đầu. Bảy ngoại binh của đội bóng thành Nam gồm Lucas, Caio, Blom, Muzi Tau, Brenner, Huldin và Romulo.