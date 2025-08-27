Ai thay Nguyễn Filip, Đình Triệu?

Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu vắng mặt trong lần hội quân này của tuyển Việt Nam, thay vào đó, HLV Kim Sang-sik điền tên Nguyễn Văn Việt và Quan Văn Chuẩn.

Văn Việt là một trong hai thủ môn của tuyển Việt Nam ở lần hội quân này. Ảnh: Thể Công Viettel.

Thực tế, điều này không ảnh hưởng quá nhiều tới kế hoạch của đội tuyển, bởi đợt tập trung này tuyển Việt Nam không có các trận giao hữu quốc tế mà chỉ thi đấu kín với CAHN và Nam Định. Đây được xem là dịp quan trọng để HLV người Hàn Quốc rà soát đội hình, đánh giá các nhân tố mới khi nhiều trụ cột vắng mặt.

Cơ hội cho những thủ môn trẻ

Đặc biệt, trong trận giao hữu với CAHN, Văn Việt và Văn Chuẩn sẽ có màn so tài trực tiếp với người đàn anh Nguyễn Filip - một trong những thủ môn giàu kinh nghiệm nhất V.League. Đó không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội quý giá để hai thủ môn trẻ học hỏi kinh nghiệm, đồng thời thể hiện khả năng trước ban huấn luyện đội tuyển.

Ở mùa giải 2024/25, khi còn khoác áo SLNA, Văn Việt ra sân tổng cộng 29 trận, trong đó có 7 trận giữ sạch lưới. Đây là một con số ấn tượng ở sân chơi quốc nội đối với một thủ môn trẻ.

Đầu quân cho Thể Công Viettel ở mùa giải 2025/26, Văn Việt có trận ra mắt ở vòng 2. Đó là trận đấu mà đội bóng áo lính thắng đậm 3-0 trước CA TP.HCM. Trận đấu này, cầu thủ sinh năm 2002 không phải làm việc quá nhiều nhưng vẫn nhận được những lời khen đến từ HLV Velizar Emilov Popov.

Ở các cấp độ đội tuyển quốc gia, anh thường xuyên có mặt trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA chưa có cơ hội để thể hiện tài năng. Những lần “ăn cơm tuyển” của anh đều nhằm mục đích học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh.

Văn Chuẩn được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt trên tuyển Việt Nam. Ảnh: Hà Nội FC.

Trong khi đó, Quan Văn Chuẩn là thủ môn trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội. Thủ thành người Tuyên Quang thường xuyên được trao cơ hội bắt chính trong những mùa giải gần đây.

Mùa giải 2024/25, anh ra sân 10 trận và giữ sạch lưới 3 trận. Hai vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay, Văn Chuẩn được HLV Makoto Teguramori điền tên vào đội hình xuất phát và thi đấu tròn vai.

Dù còn trẻ, Văn Chuẩn cho thấy sự chững chạc trong các pha ra vào, khả năng đọc tình huống tốt và phản xạ nhạy bén. Không ít lần ở mùa trước, Văn Chuẩn từng cứu thua xuất thần giúp Hà Nội thoát thua trông thấy. Đặc biệt, anh sở hữu kỹ năng chơi chân khá tốt, phù hợp với triết lý kiểm soát bóng của nhiều HLV hiện đại, trong đó có Kim Sang-sik.

Phần thưởng xứng đáng

Việc được trao cơ hội ở đội tuyển lần này được xem là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cả hai. HLV Kim Sang-sik có thể chưa kỳ vọng quá nhiều ở yếu tố kinh nghiệm từ Văn Việt và Văn Chuẩn, nhưng chắc chắn ông muốn thấy sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thích nghi của họ trong môi trường mới.

Cả hai cũng đang đứng trước cơ hội hiếm có để khẳng định bản thân. Khi những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Filip hay Đình Triệu vắng mặt. Văn Việt và Văn Chuẩn có thể coi đây là dịp để tạo ấn tượng với ban huấn luyện, qua đó mở ra cơ hội được góp mặt ở các đợt tập trung quan trọng hơn trong tương lai.

Điểm đáng chờ đợi là cả hai thủ môn trẻ đều có lối chơi hiện đại, phản xạ nhanh, khả năng phản công tốt bằng những pha phát bóng dài chính xác. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang tìm kiếm sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu, việc thử nghiệm những gương mặt trẻ như Văn Việt và Văn Chuẩn sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cực.