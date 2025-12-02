Sao Barcelona xin nghỉ thi đấu vì khủng hoảng tâm lý

Ronald Araujo tiếp tục vắng mặt trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải khi trung vệ người Uruguay chủ động xin nghỉ thi đấu để ổn định tâm lý.

Araujo xin nghỉ thi đấu vì khủng hoảng tâm lý.

Sáng 1/12, đại diện của Araujo có mặt tại trung tâm huấn luyện Barcelona để gặp ban lãnh đạo. Buổi làm việc được tổ chức với mục tiêu giúp trung vệ người Uruguay vượt qua khủng hoảng tinh thần sau quãng thời gian chịu nhiều chỉ trích, đặc biệt là chiếc thẻ đỏ trước Chelsea ở Champions League.

Araujo có mặt tại cơ sở huấn luyện nhưng không tập cùng đồng đội. Trong buổi họp báo, HLV Hansi Flick nói ngắn gọn nhưng rõ ràng: “Ronald chưa sẵn sàng thi đấu. Đây là vấn đề cá nhân và tôi mong mọi người tôn trọng điều đó”. Điều này đồng nghĩa anh sẽ không thi đấu trước Atletico Madrid và thời điểm trở lại vẫn chưa được xác định.

Theo nguồn tin từ buổi gặp, Araujo xin nghỉ trong một khoảng thời gian không xác định để hồi phục tinh thần. Thể lực của anh hoàn toàn tốt, nhưng trạng thái cảm xúc lại không.

Áp lực sau chiếc thẻ đỏ ở Stamford Bridge chỉ là phần nổi của những khó khăn mà Araujo phải đối mặt trong nhiều tuần gần đây. Việc để đội bóng chơi thiếu người ở trận đấu quan trọng khiến anh bị tác động mạnh và phải hứng chịu làn sóng chỉ trích.

Đại diện của Araujo đến CLB để hỗ trợ tinh thần cho cầu thủ 26 tuổi. Phòng thay đồ cũng gửi thông điệp rõ ràng: họ đứng về phía anh và tôn trọng quyết định xin nghỉ. Ban lãnh đạo hiểu rằng sự đoàn kết lúc này quan trọng hơn bất kỳ trận đấu nào, bởi Araujo là một trong các đội trưởng và là mắt xích quan trọng của hàng thủ.

Tuần qua, Araujo vắng mặt trong trận đấu mà Barca ban đầu thông báo là do đau dạ dày. Tuy nhiên, thực tế anh chưa tập lại kể từ khi bị truất quyền thi đấu ở London. Sự cố đó là cú đánh tâm lý nặng nề, buộc anh phải tạm dừng để tự phục hồi. Barcelona hy vọng trung vệ người Uruguay sẽ sớm vượt qua giai đoạn này và trở lại mạnh mẽ hơn.