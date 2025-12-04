VAR gây tranh cãi dữ dội

Công nghệ VAR gây tranh cãi vì mất hơn 5 phút để xác định pha việt vị được cho là rõ ràng ở trận Wolves gặp Nottingham Forest thuộc vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

Bàn thắng của Igor Jesus bị VAR từ chối.

Cuối hiệp một trên sân Molineux, Igor Jesus của Forest đánh đầu tung lưới Wolves từ một quả phạt góc. Tuy nhiên, VAR ngay lập tức vào cuộc để xem xét tình huống.

Sau khi quá trình kiểm tra, trọng tài quyết định hủy bỏ bàn thắng của Jesus. Thông báo từ trọng tài nêu rõ Ndoye (Forest) đứng ở vị trí việt vị và ảnh hưởng đến tầm nhìn của thủ môn Sam Johnstone. Quyết định cuối cùng là không công nhận bàn thắng và Forest bị thổi phạt gián tiếp.

Dù vậy, người hâm mộ tỏ ra bức xúc khi một tình huống được đánh giá là “rõ ràng”, nhưng lại mất quá nhiều thời gian để đưa ra phán quyết. Nhiều CĐV cho rằng bình luận viên truyền hình thậm chí xác định việt vị nhanh hơn cả VAR.

Một CĐV viết trên mạng xã hội: “Làm sao lại mất lâu đến vậy cho một pha việt vị quá rõ ràng? Bình luận viên đã nói việt vị từ 3 phút trước rồi". Người khác thắc mắc: “Chỉ cần nói với trọng tài là việt vị. Việc gì phải gọi ông ấy ra xem màn hình để thấy đúng những gì VAR đã thấy?”

Dù vậy, Jesus vẫn giúp Forest vươn lên dẫn trước ở hiệp hai với một pha đánh đầu chuẩn xác. Bàn thắng này đủ để đội khách rời sân Molineux với chiến thắng tối thiểu.

Forest vươn lên thứ 16 trên bảng xếp hạng, trong khi Wolves vẫn đứng chót bảng và chưa có chiến thắng nào từ đầu mùa.

