Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi thống trị cuộc đua thương mại bóng đá

  • Chủ nhật, 30/11/2025 08:53 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cuộc cạnh tranh giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã kéo dài hơn một thập kỷ, vượt xa khuôn khổ sân cỏ và lấn sang cả lĩnh vực thương mại.

Áo đấu Messi tạo sức hút lớn. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo của Euroméricas Sport Marketing, Messi đang dẫn trước Ronaldo trong cuộc đua về giá trị thương mại, đặc biệt là ở tiêu chí quan trọng: doanh số bán áo đấu.

Trên bảng xếp hạng, Real Madrid tiếp tục dẫn đầu với hơn 3,1 triệu áo bán ra. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ lại đến từ vị trí thứ 5, khi Inter Miami vượt qua Al Nassr của Cristiano Ronaldo. CLB của Messi bán được 2.166.000 áo. Chỉ Barcelona, Real Madrid, Boca Juniors và Flamengo có thành tích cao hơn.

Điều này cho thấy sức hút của Messi vẫn ấn tượng, bất chấp tuổi tác và môi trường thi đấu tại một giải đấu vốn được xem là “kém cạnh tranh”.

Sự xuất hiện của Messi tại Inter Miami tạo nên một cơn sốt ở Mỹ. Từ MLS đến châu Á, từ châu Âu tới Nam Mỹ, sức hút từ “El Pulga” lan tỏa mạnh mẽ, biến Inter Miami thành một thương hiệu toàn cầu. Messi hiện còn 105 bàn nữa để chạm mốc 1.000 và hợp đồng kéo dài tới năm 2028 càng giúp CLB này duy trì sức hút.

Ngược lại, Al Nassr của Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 10 với 1,28 triệu áo đấu bán ra, con số không nhỏ nhưng vẫn kém xa hiệu ứng Messi tại Mỹ.

Sự có mặt của CR7, một trong những ngôi sao thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đã thay đổi bộ mặt của CLB Saudi Arabia. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để biến Al Nassr thành một đội bóng có sức hút thương mại mạnh mẽ như Inter Miami.

1 bàn, 3 kiến tạo của Messi ở bán kết MLS Sáng 24/11, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Inter Miami đè bẹp Cincinnati 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết miền Đông MLS.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

messi Cristiano Ronaldo messi ronaldo

    Đọc tiếp

    Doi cua Mourinho nguoc dong o phut 90+5 hinh anh

    Đội của Mourinho ngược dòng ở phút 90+5

    6 giờ trước 06:20 30/11/2025

    0

    Rạng sáng 30/11, HLV José Mourinho có màn ăn mừng đầy cảm xúc khi Benfica giành chiến thắng 2-1 trước Nacional ở vòng 12 giải vô địch Bồ Đào Nha.

    Benzema bung no hinh anh

    Benzema bùng nổ

    5 giờ trước 06:40 30/11/2025

    0

    Al Ittihad đang trải qua mùa giải đầy biến động, nhưng Karim Benzema vẫn giữ cho mình thứ ánh sáng của một sát thủ đẳng cấp.

    Lich su goi ten Filipe Luis hinh anh

    Lịch sử gọi tên Filipe Luis

    5 giờ trước 06:41 30/11/2025

    0

    Rạng sáng 30/11, Filipe Luis làm nên lịch sử tại Nam Mỹ khi trở thành huấn luyện viên thứ 9 vô địch Copa Libertadores sau khi từng nâng cao chiếc cúp danh giá này với tư cách cầu thủ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý