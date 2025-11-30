Messi thống trị cuộc đua thương mại bóng đá

Cuộc cạnh tranh giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã kéo dài hơn một thập kỷ, vượt xa khuôn khổ sân cỏ và lấn sang cả lĩnh vực thương mại.

Áo đấu Messi tạo sức hút lớn. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo của Euroméricas Sport Marketing, Messi đang dẫn trước Ronaldo trong cuộc đua về giá trị thương mại, đặc biệt là ở tiêu chí quan trọng: doanh số bán áo đấu.

Trên bảng xếp hạng, Real Madrid tiếp tục dẫn đầu với hơn 3,1 triệu áo bán ra. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ lại đến từ vị trí thứ 5, khi Inter Miami vượt qua Al Nassr của Cristiano Ronaldo. CLB của Messi bán được 2.166.000 áo. Chỉ Barcelona, Real Madrid, Boca Juniors và Flamengo có thành tích cao hơn.

Điều này cho thấy sức hút của Messi vẫn ấn tượng, bất chấp tuổi tác và môi trường thi đấu tại một giải đấu vốn được xem là “kém cạnh tranh”.

Sự xuất hiện của Messi tại Inter Miami tạo nên một cơn sốt ở Mỹ. Từ MLS đến châu Á, từ châu Âu tới Nam Mỹ, sức hút từ “El Pulga” lan tỏa mạnh mẽ, biến Inter Miami thành một thương hiệu toàn cầu. Messi hiện còn 105 bàn nữa để chạm mốc 1.000 và hợp đồng kéo dài tới năm 2028 càng giúp CLB này duy trì sức hút.

Ngược lại, Al Nassr của Cristiano Ronaldo chỉ đứng thứ 10 với 1,28 triệu áo đấu bán ra, con số không nhỏ nhưng vẫn kém xa hiệu ứng Messi tại Mỹ.

Sự có mặt của CR7, một trong những ngôi sao thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đã thay đổi bộ mặt của CLB Saudi Arabia. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để biến Al Nassr thành một đội bóng có sức hút thương mại mạnh mẽ như Inter Miami.

1 bàn, 3 kiến tạo của Messi ở bán kết MLS Sáng 24/11, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ giúp Inter Miami đè bẹp Cincinnati 4-0 để giành vé vào chơi trận chung kết miền Đông MLS.