Benzema bùng nổ

Al Ittihad đang trải qua mùa giải đầy biến động, nhưng Karim Benzema vẫn giữ cho mình thứ ánh sáng của một sát thủ đẳng cấp.

Benzema vẫn duy trì được phong độ đáng sợ.

Cú hat-trick vào lưới Al Shabab rạng sáng 30/11 không chỉ mang lại chiến thắng 4-1 và tấm vé vào bán kết Cúp Nhà vua, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ: Benzema không sang Saudi Arabia để nghỉ ngơi. Anh đến để tiếp tục thống trị.

Al Shabab gây sốc với bàn mở tỷ số ngay phút 15 từ Hamdallah, cựu cầu thủ Al Nassr và cũng là người từng khoác áo Al Ittihad. Nhưng sự điềm tĩnh và kinh nghiệm của Benzema giúp đội bóng của Sergio Conceicao không sụp đổ. Phút 20, Doumbia tung cú nã đại bác gỡ hòa, mở ra bước ngoặt.

Từ khoảnh khắc ấy, Benzema tự biến trận đấu thành sân khấu của riêng mình. Sau khi châm ngòi cho pha bóng dẫn đến bàn gỡ, anh chọn đúng thời điểm để vung nhát dao đầu tiên: pha dứt điểm lạnh lùng ở cột xa nâng tỷ số lên 2-1 sau nửa giờ thi đấu.

Hiệp hai chứng kiến VAR từ chối bàn thắng của Carrasco vì Al-Hammami việt vị, một pha cứu nguy mà Al Ittihad cần đúng lúc. Và rồi Benzema hoàn tất tác phẩm của mình. Trong năm phút cuối, anh ghi liền hai bàn, khép lại cú hat-trick trọn vẹn với phong thái của một nhà vô địch.

Màn trình diễn ấy gửi đi thông điệp rõ ràng: ở tuổi 38, Benzema vẫn còn thừa kỹ năng, bản lĩnh và sức nặng để định đoạt những trận đấu lớn. Anh không chọn Saudi Arabia làm nơi “hưu trí”, mà chọn nó làm nơi tiếp tục đặt dấu ấn sự nghiệp.

Sau khi loại Al Nassr ở vòng 1/8 rồi vượt qua Al Shabab ở tứ kết, Al Ittihad bước vào bán kết gặp Al Kholood, đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Ở nhánh còn lại, Al Hilal thắng Al Fateh 4-1 để chạm trán Al-Ahli, đội vượt qua Al Qadsiah của HLV Míchel bằng loạt luân lưu.

Nhưng mọi đường dẫn của Al Ittihad lúc này đều quay về một cái tên: Benzema. Và anh đang chứng minh mình vẫn là sự khác biệt. Tới nay, ngôi sao người Pháp đã có 52 bàn trên mọi đấu trường cho Al Ittihad, bằng chứng cho thấy mũi nhọn này vẫn còn nhiều giá trị để cống hiến.