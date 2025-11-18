Benzema: 'Với Ronaldo thì không phải diễn'

Karim Benzema lên tiếng làm rõ tin đồn giữa anh và Cristiano Ronaldo có mối quan hệ căng thẳng tại Saudi Pro League.

Sau khi Ronaldo rời MU sang Trung Đông năm 2023, Benzema cũng theo chân đến Saudi Arabia không lâu sau khi giành Quả bóng vàng. Dù từng là cặp đôi ăn ý trong màu áo Real Madrid, những cuộc chạm mặt gần đây khiến nhiều người đặt dấu hỏi khi cả hai gần như không trao đổi trước ống kính truyền hình.

Dù vậy, Benzema khẳng định không hề có rạn nứt với người đồng đội cũ. Chia sẻ với tờ AS, anh bác bỏ mọi tin đồn: "Không, xin đừng hiểu sai. Chúng tôi nói chuyện trong phòng thay đồ, ôm nhau, trao đổi rất thoải mái. Trên sân thì không thể lặp lại điều đó. Chúng tôi tôn trọng nhau, vậy là đủ. Không cần phải diễn trước máy quay".

Tiền đạo 37 tuổi cũng nhấn mạnh việc cả hai sang Saudi Arabia là bước đi quan trọng cho sự phát triển bóng đá khu vực: "Saudi Arabia cần những cầu thủ như Cristiano, như tôi, để truyền lại kinh nghiệm châu Âu cho các cầu thủ bản địa. Đất nước đang mở cửa và tôi rất hạnh phúc tại đây".

Ở những mùa đầu tiên tại vùng Vịnh, Benzema gặt hái nhiều danh hiệu hơn với chức vô địch Saudi Pro League và cúp Nhà vua mùa 2024/25. Chân sút người Pháp ghi 46 bàn sau 75 trận cho Al-Ittihad.

Trong khi đó, Ronaldo vẫn đang nỗ lực mang danh hiệu lớn đầu tiên về cho Al-Nassr, dù tiếp tục nếm trái đắng khi bị loại tại vòng 1/16 cúp Nhà vua mùa này.