Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Benzema không hài lòng với HLV mới?

  • Thứ tư, 8/10/2025 06:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Sergio Conceicao được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Al Ittihad, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho CLB Saudi Arabia.

Sergio Conceicao là tân HLV Al Ittihad.

Trái với những đồn đoán về Santiago Solari hay một số ứng viên khác, Al Ittihad đã chọn Conceicao. Hợp đồng của ông với Al Ittihad sẽ kéo dài đến tháng 6/2027.

Đây là quyết định bất ngờ và gây tranh cãi của ban lãnh đạo Al Ittihad, bởi nhiều trụ cột ngoại quốc của CLB thích một HLV từ Tây Ban Nha hoặc Pháp, hơn là một người Bồ Đào Nha như Conceicao.

Cùng đồng hành với Conceicao trong hành trình mới tại Saudi Arabia là đội ngũ trợ lý huấn luyện người Bồ Đào Nha bao gồm: João Costa, Siramana Dembélé, Fábio Moura, Diamantino Figueiredo, Vedran Runje và chuyên gia phân tích hiệu suất Eduardo Oliveira.

Đội hình Al Ittihad hiện tại chỉ có hai cầu thủ Bồ Đào Nha là Roger Fernandes và Danilo Pereira, nhưng cả hai không có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ.

Theo Gulf Times, N'Golo Kanté, Fabinho hay Karim Benzema thích một HLV từng có kinh nghiệm làm việc tại Ligue 1 hay La Liga hơn là Conceicao. Cá tính mạnh của Conceicao cũng khiến nhiều trụ cột của Al Ittihad e ngại.

HLV Conceicao bị AC Milan sa thải hồi tháng 5, dù chỉ mới gia nhập CLB hồi tháng 12/2024. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị chỉ trích vì không thể cải thiện tình hình ở CLB Serie A.

Việc HLV Laurent Blanc, người từng dẫn dắt Al Ittihad vô địch Saudi Pro League mùa trước, bị CLB này sa thải từng khiến Benzema hay Kante khá bất mãn.

HLV người Pháp phải rời đi sau hai thất bại liên tiếp, bao gồm trận thua tại AFC Champions League và đặc biệt là thất bại 0-2 trước Al Nassr ở giải VĐQG hôm 28/9. Trước đó, Al Ittihad thậm chí khởi đầu hoàn hảo với 3 trận toàn thắng.

Bóng đá Malaysia lại sụp đổ như 31 năm trước?

Bê bối giả mạo giấy tờ năm 2025 như một đòn giáng mạnh, gợi nhớ đến thảm họa dàn xếp tỷ số năm 1994, và niềm tin của người hâm mộ Malaysia có thể sụp đổ hệt như trước.

11 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Sergio Conceicao Benzema Karim Benzema Al Ittihad

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

Malaysia nhan an phat tu AFC hinh anh

Malaysia nhận án phạt từ AFC

5 phút trước 07:40 8/10/2025

0

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã ban hành loạt án phạt dành cho nhiều liên đoàn thành viên, trong đó có Malaysia.

Mat san Thai League gay kinh ngac hinh anh

Mặt sân Thai League gây kinh ngạc

1 giờ trước 06:26 8/10/2025

0

Không ít CĐV nước ngoài chỉ trích mặt sân cỏ ở Thai League, nơi tiền vệ Andros Townsend đang thi đấu trong màu áo Kanchanaburi City Power.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý