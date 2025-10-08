Benzema không hài lòng với HLV mới?

HLV Sergio Conceicao được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Al Ittihad, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho CLB Saudi Arabia.

Sergio Conceicao là tân HLV Al Ittihad.

Trái với những đồn đoán về Santiago Solari hay một số ứng viên khác, Al Ittihad đã chọn Conceicao. Hợp đồng của ông với Al Ittihad sẽ kéo dài đến tháng 6/2027.

Đây là quyết định bất ngờ và gây tranh cãi của ban lãnh đạo Al Ittihad, bởi nhiều trụ cột ngoại quốc của CLB thích một HLV từ Tây Ban Nha hoặc Pháp, hơn là một người Bồ Đào Nha như Conceicao.

Cùng đồng hành với Conceicao trong hành trình mới tại Saudi Arabia là đội ngũ trợ lý huấn luyện người Bồ Đào Nha bao gồm: João Costa, Siramana Dembélé, Fábio Moura, Diamantino Figueiredo, Vedran Runje và chuyên gia phân tích hiệu suất Eduardo Oliveira.

Đội hình Al Ittihad hiện tại chỉ có hai cầu thủ Bồ Đào Nha là Roger Fernandes và Danilo Pereira, nhưng cả hai không có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ.

Theo Gulf Times, N'Golo Kanté, Fabinho hay Karim Benzema thích một HLV từng có kinh nghiệm làm việc tại Ligue 1 hay La Liga hơn là Conceicao. Cá tính mạnh của Conceicao cũng khiến nhiều trụ cột của Al Ittihad e ngại.

HLV Conceicao bị AC Milan sa thải hồi tháng 5, dù chỉ mới gia nhập CLB hồi tháng 12/2024. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị chỉ trích vì không thể cải thiện tình hình ở CLB Serie A.

Việc HLV Laurent Blanc, người từng dẫn dắt Al Ittihad vô địch Saudi Pro League mùa trước, bị CLB này sa thải từng khiến Benzema hay Kante khá bất mãn.

HLV người Pháp phải rời đi sau hai thất bại liên tiếp, bao gồm trận thua tại AFC Champions League và đặc biệt là thất bại 0-2 trước Al Nassr ở giải VĐQG hôm 28/9. Trước đó, Al Ittihad thậm chí khởi đầu hoàn hảo với 3 trận toàn thắng.