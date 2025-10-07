Bóng đá Malaysia lại sụp đổ như 31 năm trước?

Bê bối giả mạo giấy tờ năm 2025 như một đòn giáng mạnh, gợi nhớ đến thảm họa dàn xếp tỷ số năm 1994, và niềm tin của người hâm mộ Malaysia có thể sụp đổ hệt như trước.

Chiến lược nhập tịch gian lận làm hại bóng đá Malaysia.

Trên mạng xã hội, truyền thông và người hâm mộ Malaysia lo ngại bóng đá nước nhà có thể đi vào vết xe đổ như 31 năm trước. The Star nhận định vụ việc năm 1994 khiến bóng đá lao dốc, và giờ đây, với án phạt từ FIFA vì Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) giả mạo giấy tờ để hợp thức hóa quốc tịch cho bảy cầu thủ ngoại, tất cả lại đứng trước nguy cơ tương tự.

Năm 1994, bóng đá Malaysia đang ở đỉnh cao - cho đến khi cuộc điều tra về hối lộ và dàn xếp tỷ số phá hủy tất cả. Cảnh sát và Ủy ban Chống Tham nhũng bắt giữ hơn 100 cầu thủ và huấn luyện viên vì nghi ngờ thao túng các trận đấu ở Malaysia Cup và Giải Ngoại hạng nước này.

Hậu quả: 21 người bị sa thải, 58 người bị cấm thi đấu từ 1-4 năm, và 126 người bị thẩm vấn. Một bộ trưởng thậm chí ước tính 70% trận đấu trong giải bị mua bán.

Tuyển Malaysia năm 1994.

Người hâm mộ, từng lấp đầy khán đài cho M-League và Malaysia Cup, cảm thấy bị phản bội. Lượng khán giả giảm mạnh, nhà tài trợ rút lui, và thứ hạng FIFA của đội tuyển quốc gia tụt từ 79 năm 1993 xuống 174 vào những năm 2010.

Không chỉ là các án phạt; đó là sự mục ruỗng của cả hệ thống. Các tổ chức tội phạm thao túng, quan chức làm ngơ, tất cả làm xói mòn niềm tin vào bóng đá của người hâm mộ.

Như một nhà báo của Malay Time nhận xét, nó đã “phá hủy bóng đá Malaysia”. Trận thua Lào tại SEA Games 1997 là minh chứng rõ ràng khi đội tuyển Malaysia phải dùng cầu thủ dự bị sau cuộc thanh trừng.

Tua nhanh đến tháng 6/2025: "Harimau Malaya" gây sốc với chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại AFC Asian Cup, nhờ phần lớn vào bảy cầu thủ gốc gác từ Argentina, Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan. Họ được cấp quốc tịch Malaysia nhanh chóng thông qua các giấy tờ giả mạo, như chứng minh thư khai ông bà sinh ra ở Malaysia, trong khi bản gốc lại ghi nơi sinh là The Hague.

Cuộc điều tra của FIFA, khởi phát từ khiếu nại của đối thủ, đã phanh phui vụ lừa đảo: những cầu thủ này không có gốc gác Malaysia, chỉ là một lối tắt tuyệt vọng để tăng sức mạnh đội tuyển.

Giờ đây, bóng đá Malaysia rúng động, và vết xe đổ năm 1994 lại hiện về. Trùng hợp thay, tháng này, Malaysia cũng sẽ gặp Lào ở vòng loại Asian Cup, ngay sau bê bối.

Vụ bê bối năm xưa khiến bóng đá Malaysia không thể phục hồi trong gần ba thập niên. Và lần này, mọi thứ có thể tệ hơn nữa.