Benzema khiến bóng đá châu Âu dậy sóng

Karim Benzema đang khiến làng bóng đá châu Âu dậy sóng khi úp mở khả năng trở lại Real Madrid, kịch bản được xem là khó tin nhưng không thể loại trừ.

Benzema để ngỏ khả năng trở lại Real Madrid.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, tiền đạo 38 tuổi thừa nhận tương lai tại Al-Ittihad hoàn toàn bỏ ngỏ, đồng thời xác nhận đang nhận được lời mời từ châu Âu, gồm cả khả năng tái hợp đội bóng nơi anh làm nên tên tuổi.

Benzema bước vào giai đoạn cuối hợp đồng với Al-Ittihad trong bối cảnh đội bóng Saudi Arabia sa sút, thiếu định hướng chuyên môn rõ ràng. Điều này khiến anh cân nhắc kỹ lưỡng về bước đi tiếp theo, dù khẳng định chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giải nghệ.

Phát biểu gây chú ý nhất của Benzema chính là về Real Madrid. Anh công khai nói: "Trở lại Real Madrid ư? Nếu Florentino Perez vẫn ở đó, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi là Madridista và Madrid mãi là thành phố của tôi". Chỉ một câu nói đủ khiến truyền thông Tây Ban Nha bùng nổ, nhiều tờ báo nhận định đây là cánh cửa mở cho một thương vụ không tưởng.

Dù vậy, quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào Al-Ittihad. Benzema vẫn nhận được sự tôn trọng lớn tại Saudi Arabia, nhưng thành tích bết bát đầu mùa đang làm phai mờ tham vọng của anh. Tiền đạo người Pháp khẳng định không muốn dành những năm cuối sự nghiệp ở một đội bóng chỉ đặt mục tiêu duy trì, thay vì cạnh tranh danh hiệu.

Các đội bóng châu Âu, từ những CLB giàu tham vọng đến những đội cần một biểu tượng, đều đang theo dõi sát sao tình hình. Và dù Fenerbahce là cái tên được liên hệ nhiều nhất, mọi ánh mắt giờ đều hướng về Real Madrid.

Nếu "Los Blancos" thực sự mở cửa, bóng đá thế giới hoàn toàn có thể chứng kiến cú ngoặt lớn khi Chủ nhân Quả bóng vàng 2022 gây sốc với màn tái xuất tại Bernabeu.