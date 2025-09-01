Cột mốc lịch sử của Benzema

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hôm 31/8, Karim Benzema vượt mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp với màn trình diễn khiến tất cả phải trầm trồ.

Benzema có 501 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp.

Trong chiến thắng 5-2 của Al-Ittihad trước Al-Okhdood thuộc vòng khai màn Saudi Pro League 2025/26, ngôi sao 36 tuổi lập cú hat-trick hoàn hảo, qua đó chạm mốc 501 trong sự nghiệp. Theo thống kê của Liên đoàn Lịch sử và Thống kê Bóng đá Quốc tế (IFFHS), Benzema là cầu thủ thứ 26 ghi ít nhất 500 bàn thắng.

Benzema bắt đầu tạo dấu ấn tại Lyon với 66 bàn thắng. Sau đó là quãng thời gian huy hoàng tại Real Madrid. Anh có riêng cho mình 354 bàn thắng trong suốt 14 năm cống hiến cho "Los Blancos". Sau khi chuyển đến Saudi Arabia, Benzema bổ sung thêm 44 bàn cho Al-Ittihad, cùng với đó là 37 bàn cho tuyển Pháp.

Với 501 bàn thắng, Benzema trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá Pháp, bỏ xa Thierry Henry (411 bàn). Tuy nhiên, Benzema cần chú ý đến Kylian Mbappe. Chân sút 26 tuổi có 380 bàn thắng (256 bàn với PSG, 50 bàn cho tuyển Pháp, 47 bàn với Real Madrid và 27 bàn với Monaco).

Chỉ thời gian mới trả lời liệu Mbappe có thể vượt qua thành tích của Benzema trong tương lai hay không. Nhưng hiện tại, Benzema vẫn là vị vua vững vàng của bóng đá Pháp.

Tính rộng hơn, Cristiano Ronaldo là cầu thủ sở hữu nhiều bàn thắng nhất lịch sử với 940 pha lập công. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng. Xếp sau Ronaldo lần lượt là Lionel Messi (877 bàn), Pele (762 bàn) và Romario (756 bàn).

