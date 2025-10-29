Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bài đăng gây tranh cãi của Benzema với Ronaldo

  • Thứ tư, 29/10/2025 11:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền đạo Karim Benzema của Al Ittihad trở thành tâm điểm bàn luận khi chia sẻ một bài đăng trên Instagram sau chiến thắng trước Al Nassr ở vòng 1/8 Cúp Nhà Vua Saudi Arabia.

Benzema và Ronaldo đối đầu ở Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 29/10, trận đấu được chờ đợi giữa hai ngôi sao từng khoác áo Real - BenzemaCristiano Ronaldo - khép lại với phần thắng 2-1 nghiêng về Al Ittihad của Benzema. Dù phải chơi thiếu người từ phút 49 sau khi Ahmed Al Julaydan nhận thẻ đỏ, Al Ittihad vẫn đứng vững và giành vé đi tiếp.

Benzema mở tỷ số cho Al Ittihad ở phút 15, trước khi Houssem Aouar ấn định chiến thắng 2-1. Trong khi đó, Ronaldo thi đấu trọn 90 phút nhưng không ghi bàn, chỉ tung ra một cú sút trúng đích và trở thành tâm điểm chỉ trích vì màn trình diễn mờ nhạt.

Ngay sau trận đấu, Benzema đăng lên Instagram cá nhân một bức ảnh ăn mừng chiến thắng. Đáng chú ý, bức ảnh có sự góp mặt của Ronaldo ở phía xa, trông như thể Benzema đang ăn mừng khiêu khích trước mặt CR7.

benzema anh 1

Bài đăng gây tranh cãi của Benzema.

Dù Benzema không nhắc đích danh Ronaldo, bài đăng nhanh chóng gây bão trong cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ cho rằng ngôi sao người Pháp cố tình chế nhạo Ronaldo sau khi khiến Al Nassr bị loại.

Một số CĐV bình luận: “Thật thiếu tôn trọng khi Benzema ăn mừng theo cách này". Tài khoản khác viết: “Benzema không cần phải khiêu khích sau chiến thắng". Trong khi đó, fan của Al Ittihad lại tỏ ra phấn khích: “Đây là thông điệp cho Ronaldo và Al Nassr - nhà vua thực sự đã trở lại!”.

Truyền thông Saudi Arabia cũng lên tiếng về vụ việc, cho rằng bài đăng của Benzema “không phù hợp với hình ảnh chuyên nghiệp” của một cầu thủ từng giành Quả bóng vàng. Một số ý kiến khác bênh vực cựu sao Real Madrid, khẳng định anh chỉ đang ăn mừng chiến thắng lớn sau chuỗi trận khó khăn của Al Ittihad.

Duy Luân

