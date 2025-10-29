Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Cường độ thi đấu khủng khiếp của Pedri

  • Thứ tư, 29/10/2025 10:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ Pedri của Barcelona là một trong những cầu thủ cày ải nhiều nhất ở châu Âu kể từ mùa trước.

Pedri căng sức thi đấu ở nhiều mặt trận. Ảnh: Reuters.

Ở trận Siêu kinh điển hôm 27/10, Pedri nhận thẻ đỏ ở phút 90+10, điều chưa từng xảy ra trong suốt 252 trận chuyên nghiệp của tiền vệ này.

Trước đó, Pedri luôn được biết đến là một trong những cầu thủ điềm tĩnh và kỷ luật nhất của Barcelona. Anh chưa từng bị truất quyền thi đấu, dù đã ra sân 215 trận cho Barca và 37 trận trong màu áo Las Palmas. Ngay cả khi khoác áo tuyển Tây Ban Nha, Pedri cũng chưa bao giờ bị đuổi khỏi sân.

Một thống kê đáng chú ý khác chỉ ra rằng Pedri thi đấu liên tiếp 53 trận cho cả CLB và đội tuyển kể từ mùa trước, bao gồm cả các trận giao hữu. Lần gần nhất anh không ra sân là vào ngày 26/1. Trong gần 9 tháng qua, tiền vệ 22 tuổi chưa từng vắng mặt khi đội nhà thi đấu.

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng việc nhận thẻ đỏ lại là “điều may mắn” với Pedri, khi anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi trận cày ải liên tục.

Tiền vệ của Barcelona sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu với Elche tại vòng 11 La Liga vào ngày 3/11 tới. Từ đầu mùa này, Pedri đã ghi 2 bàn và góp 2 kiến tạo sau 13 trận cho Barcelona trên mọi đấu trường.

Yamal chọc tức dàn sao Real Madrid Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Duy Luân

pedri pedri barcelona la liga

