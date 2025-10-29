Real Madrid phán quyết cho Vinicius

Real Madrid quyết định không áp dụng bất kỳ án phạt nào đối với Vinicius Junior sau màn phản ứng gây chú ý trong chiến thắng 2-1 trước Barcelona thuộc vòng 10 La Liga hôm 26/10.

Real sẽ không trừng phạt Vinicius.

Ngôi sao người Brazil tỏ ra cực kỳ bức xúc khi HLV Xabi Alonso rút anh khỏi sân ở phút 72, nhường chỗ cho đồng hương Rodrygo, thời điểm trận đấu diễn ra rất căng thẳng trên sân Bernabeu. Vinicius rời sân trong tư thế giận dữ và đi thẳng vào đường hầm, trước khi quay lại ghế dự bị để tham gia vào một số tranh cãi với các cầu thủ Barcelona ở phút cuối, dẫn đến thẻ vàng.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, sự việc ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa HLV Alonso và Vinicius. Dự kiến cựu HLV Bayer Leverkusen có cuộc nói chuyện trực tiếp với cầu thủ tại trung tâm huấn luyện trong tuần này.

Tuy nhiên, theo ESPN, ban lãnh đạo Real Madrid quyết định không trừng phạt Vinicius, bất chấp HLV Alonso vẫn có quyền đưa ra các quyết định kỹ thuật theo ý mình. Một phát ngôn viên của CLB cho biết các vấn đề kỷ luật sẽ được giải quyết nội bộ.

Vinicius bị Alonso loại khỏi đội hình xuất phát 3 lần từ đầu mùa. Trong khi đó, các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng của ngôi sao này gần như bế tắc khi hợp đồng hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2027.

Theo Sport, nội bộ Real Madrid bàn đến khả năng bán Vinicius nếu nhận được đề nghị vào khoảng 100 triệu euro. Từ vị thế ngôi sao hàng đầu tại sân Bernabeu, Vinicius đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp.