Real Madrid được cho là sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị hỏi mua Vinícius Junior vào thời điểm này.

Real Madrid chốt giá bán Vinicius. Ảnh: Reuters.

Theo Sport, nội bộ Real Madrid bàn đến khả năng bán Vinicius nếu nhận được đề nghị vào khoảng 100 triệu euro. Đây vừa là mức định giá phản ánh năng lực và thương hiệu của cầu thủ người Brazil, vừa là “tín hiệu cảnh báo” rằng không ai trong đội hình được đảm bảo vị trí tuyệt đối.

Nguồn tin cho biết HLV Xabi Alonso muốn mọi cầu thủ phải chứng minh giá trị thông qua hiệu suất thi đấu, thay vì danh tiếng hay tầm ảnh hưởng ngoài sân cỏ. Điều đó đồng nghĩa Vinicius cần nhanh chóng thích nghi với hệ thống mới nếu không muốn bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn.

Đối với Real Madrid, thương vụ tiềm năng này cũng mang lại lợi ích tài chính đáng kể. 100 triệu euro có thể giúp CLB tái đầu tư vào các mục tiêu khác trên thị trường chuyển nhượng - đặc biệt khi họ vẫn muốn củng cố hàng công bằng những gương mặt trẻ phù hợp hơn với triết lý của Alonso.

Chỉ vài mùa trước, Vinicius là linh hồn của hàng công Real Madrid, cùng Karim Benzema hay Rodrygo tạo nên hàng công đáng gờm ở châu Âu. Nhưng kể từ đầu mùa giải 2025/26, phong độ của cầu thủ này không còn bùng nổ như trước, trong khi sự cạnh tranh từ các đồng đội trẻ hơn khiến anh dần đánh mất vai trò trung tâm.

Từ vị thế ngôi sao hàng đầu tại sân Bernabeu, Vinicius đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong sự nghiệp: hoặc thích nghi với phong cách của Alonso, hoặc buộc phải rời đi.

Yamal chọc tức dàn sao Real Madrid Đêm 26/10, Lamine Yamal được nhìn thấy lời qua tiếng lại với dàn sao Real Madrid trong thất bại 1-2 của Barcelona ở trận El Clasico.