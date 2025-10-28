Sydney Sweeney tăng 13 kg để hóa thân thành huyền thoại quyền Anh

Nữ diễn viên nổi tiếng Sydney Sweeney gây chú ý trong buổi công chiếu bộ phim Christy tại Los Angeles - tác phẩm kể về cuộc đời của Christy Martin, nữ võ sĩ quyền Anh huyền thoại.

Để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Sweeney phải tăng 13 kg và tập luyện như một võ sĩ chuyên nghiệp trong nhiều tháng. “Chúng tôi tăng khẩu phần mỗi ngày, tôi uống nhiều sữa protein, sinh tố và ăn liên tục - từ sandwich bơ đậu phộng, mứt Smucker’s đến thức ăn nhanh. Việc giữ cân còn khó hơn cả tập luyện”, cô chia sẻ với Variety.

Nữ diễn viên 27 tuổi tiết lộ tập luyện ba buổi mỗi ngày, kết hợp các bài tập tăng cơ và boxing cường độ cao. Trong quá trình quay, Sweeney thậm chí bị đấm trúng khiến mắt bầm tím khi tái hiện trận đấu kinh điển giữa Christy Martin và Laila Ali, con gái huyền thoại Muhammad Ali.

“Vài tháng qua, tôi sống trong thế giới của Christy - luyện tập, ăn uống và suy nghĩ như cô ấy. Đó là câu chuyện về một người phụ nữ phi thường, chiến đấu cả trong lẫn ngoài võ đài”, Sweeney nói.

Từng tập đô vật và kick-boxing từ năm 12 đến 19 tuổi, Sydney Sweeney xem đây là cơ hội để trở lại với đam mê cũ và thử thách bản thân. “Câu chuyện của Christy Martin là biểu tượng của sức mạnh và nghị lực. Thật vinh dự khi tôi được kể lại hành trình ấy”, cô khẳng định.

Bộ phim Christy - nơi Sweeney hóa thân thành “nữ hoàng quyền Anh” Christy Martin - hứa hẹn là một trong những vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của cô, khi diễn viên trẻ này chứng minh rằng sức mạnh không chỉ đến từ cơ bắp, mà còn từ tinh thần và lòng can đảm.