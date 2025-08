Dàn cầu thủ Premier League thi nhau tán tỉnh Sydney Sweeney

Theo The Sun, Sweeney nhận được hàng loạt tin nhắn tán tỉnh từ các cầu thủ thuộc Manchester United, Liverpool và Arsenal. Một số người thậm chí còn bị cho là quá mức dai dẳng, dẫn tới cảm giác bị quấy rối.

“Cô ấy nhận rất nhiều tin nhắn qua Instagram từ các cầu thủ nổi tiếng, chủ yếu là lời mời sang châu Âu để gặp gỡ hoặc hẹn hò. Nhưng Sydney không hứng thú với kiểu tiếp cận đó”, nguồn tin tiết lộ.

Một vài cầu thủ còn được cho là đã tìm cách lấy địa chỉ của cô để gửi hoa - hành động khiến nữ diễn viên phải chủ động giữ khoảng cách. “Một số người rất kiên trì, nhưng cô ấy luôn từ chối. Khi họ vượt giới hạn, Sydney sẵn sàng chặn ngay lập tức”, nguồn tin nói thêm.

Dù phần lớn những lời mời này không khiến Sweeney bận tâm, cô cũng không ngần ngại phản ứng mạnh nếu cảm thấy không được tôn trọng. “Gần đây, một nam diễn viên người Mỹ vừa ly dị tiếp cận và bị từ chối. Sau đó, anh ta trở nên thô lỗ, và Sydney yêu cầu anh ta dừng lại, đồng thời nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho phụ nữ là điều tối thiểu”.

Thông tin này một lần nữa cho thấy mặt trái của sự nổi tiếng, nơi ranh giới giữa sự ngưỡng mộ và quấy rối có thể dễ dàng bị xóa nhòa, đặc biệt khi mạng xã hội trở thành công cụ tiếp cận trực tiếp giữa người nổi tiếng và công chúng.

