Makhachev gật đầu trước lời thách đấu của Topuria tại Nhà Trắng

Nếu vượt qua Jack Della Maddalena ở UFC 322, võ sĩ người Dagestan, Islam Makhachev sẵn sàng chạm trán Ilia Topuria vào ngày 14/6/2026.

Ilia Topuria (trái) đang có phong độ cao.

Makhachev chính thức nhận lời thách đấu từ Topuria - một cuộc đối đầu có thể trở thành trận đấu lớn nhất lịch sử UFC, dự kiến diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 14/6/2026. Trước đó, “El Matador” (biệt danh Topuria) tuyên bố muốn bước lên sàn cùng nhà vô địch người Dagestan để tranh đai bán trung trong “siêu sự kiện” mà Chủ tịch UFC, Dana White đang ấp ủ. Phải đến khi nhà báo Brett Okamoto (ESPN) nêu câu hỏi, Makhachev mới lên tiếng: anh sẵn sàng, nếu UFC đồng ý và các điều kiện được đáp ứng.

Điều kiện tiên quyết là Makhachev phải đánh bại Jack Della Maddalena tại UFC 322, diễn ra ngày 16/11 ở Madison Square Garden (New York). Trận đấu này sẽ tranh đai bán trung - danh hiệu mà Makhachev hướng tới sau khi chủ động bỏ đai hạng nhẹ để thử sức ở hạng cân cao hơn, với mục tiêu trở thành “song vương”. Nếu anh chiến thắng, cánh cửa để đối đầu Topuria sẽ rộng mở.

“UFC muốn tổ chức những trận đấu thật lớn tại Nhà Trắng. Và còn gì lớn hơn cuộc đối đầu này?”, Makhachev chia sẻ về Topuria.

Makhachev vốn không thi đấu dày đặc, nên nếu giành đai, anh hoàn toàn có thể chờ đến tháng 6/2026 để chạm trán Topuria. “Anh ta muốn thi đấu ở Nhà Trắng, và tôi cũng vậy. Trận này sẽ là cột mốc lịch sử cho cộng đồng MMA. Người hâm mộ muốn nó, và nếu UFC muốn, chúng ta sẽ làm được”, Islam nói thêm.

Makhachev (phải) gật đầu trước lời thách đấu của Topuria tại Nhà Trắng

Chuyển lên hạng bán trung, Makhachev thừa nhận cảm thấy “hạnh phúc hơn” khi không còn phải ép cân khắc nghiệt, giúp anh có tinh thần thoải mái trong luyện tập. “Nếu Topuria lên hạng, càng tốt cho tôi. Còn nếu tôi phải giảm cân xuống hạng nhẹ, Dana White phải trả thêm tiền mới được”, anh nửa đùa nửa thật. Đây cũng là tín hiệu vui với Topuria - người đang khao khát trở thành võ sĩ đầu tiên trong lịch sử UFC vô địch ở ba hạng cân.

Dù vậy, phía “El Matador” cũng không dễ dàng. Sau khi giành đai hạng nhẹ vào ngày 29/6, Topuria vẫn chưa có lần bảo vệ nào. UFC nhiều khả năng yêu cầu anh giữ đai ít nhất một lần trước khi được phép lên hạng - tương tự hành trình ở hạng lông.

Theo tin đồn, Topuria có thể trở lại sàn đấu vào tháng 1/2026 - thời điểm UFC bắt đầu hợp đồng phát sóng mới với Paramount. Đối thủ anh mong muốn là Paddy Pimblett, nhưng nếu lịch bị lùi lại, Arman Tsarukyan - người sẽ gặp Dan Hooker ngày 22/11 - có thể giành suất tranh đai nếu chiến thắng.

Chỉ cần mỗi người thêm một trận thắng, thế giới MMA sẽ được chứng kiến màn so găng trong mơ giữa hai nhà vô địch đầy cá tính - cuộc chiến được mong đợi nhất nhiều năm qua, có thể sánh ngang những trận đấu huyền thoại trong lịch sử UFC. Và như Topuria từng châm chọc: “Nếu Makhachev thua Della Maddalena, tốt nhất anh ta nên quay về nông trại ở Dagestan mà chăn cừu cho rồi”.