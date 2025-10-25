Ciryl Gane - từ phim trường Hollywood đến sàn UFC

Ciryl Gane là một trong những võ sĩ hạng nặng hiếm hoi sở hữu phong cách thi đấu tinh tế, thông minh và được xem như tương lai của làng MMA thế giới.

Gane nổi tiếng với sự tinh tế trong lối đánh.

UFC 321 đang diễn ra sôi động tại Etihad Arena, Abu Dhabi, với tâm điểm là trận tranh đai vô địch hạng nặng giữa đương kim vô địch Tom Aspinall (Anh) và người thách đấu Ciryl Gane (Pháp). Đây không chỉ là cuộc chiến giữa hai võ sĩ hàng đầu châu Âu, mà còn là màn so tài giữa hai trường phái.

Với nền tảng Muay Thai chuyên nghiệp (2 lần vô địch Pháp và TKO heavyweight champion), Gane bắt đầu MMA muộn màng ở tuổi 28 (năm 2018), nhưng nhanh chóng nổi lên như một võ sĩ hàng đầu nhờ sự kết hợp giữa tốc độ, di chuyển mượt mà và IQ chiến đấu cao.

Từ diễn viên Hollywood

Sinh ngày 12/4/1990 tại La Roche-sur-Yon, Pháp, Ciryl Gane (tên đầy đủ Ciryl Romain Jacky Gane) lớn lên trong gia đình gốc Guadeloupe. Cha anh là tài xế xe buýt kiêm cầu thủ bóng đá nghiệp dư. Gane chơi bóng đá và bóng rổ thời thơ ấu, rồi chuyển sang Muay Thai năm 2013 sau khi làm bảo vệ hộp đêm ở Paris.

Cao 1,96 m, nặng khoảng 110 kg, anh sở hữu thân hình dẻo dai và gây chú ý với đời sống phong phú ngoài sàn đấu. Gane là diễn viên – đóng Bastien trong phim KO (2023) và tham gia Den of Thieves 2 (2025) với O'Shea Jackson Jr. Khả năng diễn xuất của Gane trong cả hai bộ phim này đều được giới chuyên môn đánh giá cao, với nội tâm nhân vật sâu sắc - điều không phải võ sĩ "vai u thịt bắp" nào cũng làm được.

Gane trong bộ phim điện ảnh KO.

Những người từng làm việc với Gane tiết lộ anh cực kỳ bình tĩnh, hài hước, và không có "drama" – khác hẳn các võ sĩ heavyweight khác. Trước UFC, anh từng bị tai nạn về phổi trong tập luyện (2020), nhưng vẫn trở lại mạnh mẽ.

Cá tính độc đáo

Gane ra mắt làng MMA năm 2018 với 6 thắng liên tiếp (4 KO). Anh vào UFC năm 2019, thắng 6 trận đầu. Phong cách của Gane không phải là những cú ra đòn thô bạo kiểu heavyweight truyền thống (như Francis Ngannou hay Derrick Lewis), mà giống như "toán học nâng cao" – ưu tiên kiểm soát khoảng cách, counterpunching và tiết kiệm năng lượng để kéo dài trận đấu.

Anh tự nhận mình là võ sĩ với phong cách chiến đấu mang "phiên bản mới" của hạng cân nặng, nơi não bộ và cardio quan trọng hơn sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Không chỉ sở hữu tư duy chiến đấu thông minh, Gane còn nổi tiếng với sự nghiệp diễn xuất điện ảnh.

Có biệt danh "Bon Gamin" (Đứa Trẻ Hiền Lành), Gane sở hữu khả năng di chuyển mượt mà, ra chiêu đa dạng, sắc bén. Anh ít khi kết thúc sớm (chỉ 2/12 thắng hiệp 1), ưu tiên kiểm soát khoảng cách. Thậm chí, truyền thông Pháp còn mô tả Gane như một nghệ sĩ trên sàn đấu, thể hiện đúng tinh thần lãng mạn của xứ lục lăng.

Vào rạng sáng 26/10, Gane đứng trước cơ hội làm lên lịch sử cho làng MMA Pháp, khi đối đầu Tom Aspinall, võ sĩ người Anh. Đây được xem là cuộc chiến giữa hai võ sĩ có phong cách trái ngược, giữa cơn lốc Aspinall và nghệ sĩ Gane.