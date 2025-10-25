Áp lực khổng lồ cho tân HLV tuyển Indonesia

Đội ngũ lãnh đạo bóng đá Indonesia đặt mục tiêu dự World Cup cho HLV kế tiếp ở tuyển quốc gia.

Patrick Kluivert (phải) thất bại ở tuyển Indonesia. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp hôm 24/10, Giám đốc Kỹ thuật Alexander Zwiers của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đưa ra chỉ thị rõ ràng: HLV mới của đội tuyển quốc gia phải đưa đội nhà góp mặt tại World Cup. Ông Zwiers chia sẻ với báo giới rằng quá trình tìm kiếm HLV thay thế hiện nay không chỉ đơn thuần là chọn một chiến lược gia có kinh nghiệm, mà là “người mang đến tấm vé dự World Cup”.

Ông nhấn mạnh: “Ở đấu trường quốc tế, việc lựa chọn HLV phải mang tầm nhìn xa hơn các giải châu lục. Người kế nhiệm phải hiểu rằng mục tiêu cuối cùng là World Cup".

Lời phát biểu của ông Zwiers xuất phát từ thực tế đội tuyển Indonesia chưa từng giành vé dự World Cup. Mặc dù đội đã có những bước tiến tích cực trong thời gian gần đây, ông cho rằng kết quả này vẫn "chưa đủ để tiến gần đến đẳng cấp thế giới". Điều đó buộc PSSI phải làm mới toàn bộ ban huấn luyện nhằm hướng tới mục tiêu xa hơn.

Indonesia bỏ lỡ World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, PSSI sẽ sớm công bố HLV trưởng mới trong hai tuần tới. Ông Zwiers tiết lộ: “Chúng tôi đang xem xét các ứng viên từ nhiều quốc gia, ưu tiên những người có kinh nghiệm giúp các đội bóng nhỏ vươn lên, hiểu văn hóa bóng đá châu Á và có tư duy hiện đại".

Vị Giám đốc Kỹ thuật này bổ sung rằng ngoài chuyên môn, khả năng thích nghi với môi trường bóng đá Indonesia là yếu tố được đánh giá cao. Hiện tại, Indonesia cũng hướng đến SEA Games 33 vào tháng 12 tới với mục tiêu giành huy chương vàng.

