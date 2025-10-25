Chênh lệch tiền thưởng khủng khiếp ở cúp châu Âu

Mùa giải 2025/26 cấp câu lạc bộ châu Âu chứng kiến sự chênh lệch tài chính giữa ba giải đấu Champions League (UCL), Europa League (UEL) và Europa Conference League (UECL).

Kairat chỉ là tân binh của C1 mùa này.

Trong bối cảnh này, đội bóng Kazakhstan FC Kairat, dù chỉ là một tân binh ở UCL, đã kiếm được số tiền thưởng vượt xa tất cả 72 đội bóng tham gia UEL và UECL. Với việc lọt vào vòng league phase của UCL, Kairat đã bỏ túi 21,745 triệu euro.

Con số này đến từ tiền tham dự cố định: 18,62 triệu euro – mức thưởng cơ bản dành cho 36 đội lọt vào UCL, thưởng thành tích - 3,125 triệu euro và thưởng hệ số. Dù chỉ là đội bóng ở Kazakhstan, nhưng Kairat đã thu về số tiền vượt xa thu nhập của 72 đội bóng tham gia UEL (36 đội) và UECL (36 đội).

Các đội đứng đầu bảng UEL hiện tại như Braga hay Lyon chỉ kiếm được khoảng 5-7 triệu euro, và ngay cả những đội dẫn đầu UECL như Fiorentina hay AEK cũng chỉ đạt khoảng 2-3 triệu euro. Điều này cho thấy sức hút tài chính khổng lồ của UCL, nơi mà ngay cả một đội bóng "chiếu dưới" như Kairat cũng có thể bỏ xa các đối thủ ở hai giải đấu cấp thấp hơn.

Thậm chí, chỉ có 5 đội bóng ở UEL kiếm được ít hơn đội đang dẫn đầu UECL mùa này, Fiorentina, cho thấy sự phân hóa tài chính rõ rệt giữa các giải đấu.

Tổng quỹ thưởng của UEFA mùa 2025/26 là 3,317 tỷ euro, được phân bổ như sau: UCL thu về 2,467 tỷ euro (74% tổng quỹ), UEL thu về 565 triệu euro (17%) và UECL có 285 triệu euro (9%).

Sự vượt trội của FC Kairat so với 72 đội bóng ở UEL và UECL là minh chứng rõ nét cho hố sâu tài chính giữa các giải đấu của UEFA. Trong khi các đội ở UEL và UECL phải chiến đấu hết mình để đạt được mức thưởng tương đương một đội trung bình ở UCL, những gã khổng lồ như Bayern Munich hay Manchester City đã dễ dàng vượt mốc 28 triệu euro chỉ sau 3 trận.